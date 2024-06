Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că lucrările re reabilitare și consolidare a Palatului Administrativ din centrul Sucevei sunt în grafic. Reamintim că Palatul Administrativ a fost afectat de un puternic incendiu izbucnit la mansarda clădirii. „În momentul de față se lucrează intens la șarpantă. A venit țigla ceramică și se avansează mult la mansardă, s-a zidit din nou și coșurile de fum și toate ornamentele din acoperiș. Reamintesc că suntem în calendar cu o investiție de aproape 100 de milioane de lei la Palatul Administrativ, o consolidare a clădirii, cu șarpantă rezistentă la incendii, o recompartimentare, o fortificare a fundației, a elevației. Anul viitor în vară este termenul final pentru ca acest Palat Administrativ să fie pus în funcțiune. Va fi o clădire emblematică pentru orașul Suceava și pentru întreg județul”, a transmis Gheorghe Flutur.

