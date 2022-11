În acest an au fost modenizate deja sau sunt în curs de modernizare aproximativ 230 de kilometri de drumuri județene. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, care le-a trecut în revistă pe cele mai importante. ”În momentul de față în județul Suceava puteți să vedeți foarte multe drmuri terminate numai în acest an. La Râșca, Bogdănești, Boroaia, apoi Hârtop- Vulturești, Mălini –Slatina-Găinești. Dacă mergem mai departe spre zona de munte la Slătioara, am terminat drumul prin Izvorul Ab spre Rarău. Pleșa, un drum foarte frumos care leagă Poiana Micului de Pleșa și Solonețu Nou. În Poaiana Micului am asfaltat zilelele astea. Asfaltăm la Coșna aspre Bistrița. Se lucrează la drumul de la Bilbor în serpentine. Sunt trei serpentine foarte curajoase în Pasul Bilbr. Am terminat drumul care leagă Siret de Frătăuții Noi, drumul Rădăuți-Bilca prin Frătăuții Vechi cu două senuri giratorii, Volovăț, Burla, Botoșana, Rotopănești, Lămășeni sunt câteva dintre zonele unde am turnat covoare asfaltice pe porțiuni de drum județean. Anul acesta a fost un an foarte bun. Sigur că ne dorim cât mai repede să reluăm lucrările pe zona axei Suceava-Dolhasca să facem aceleași feluri de lucrări. Și anul viitor avem prinse foarte multe lucrări pentru modernizarea drumurilor. Amintesc aici de legătura Câmpulung Moldovenesc- Stulpicani pe o rută turistică fantastică. Apoi, pe Valea Brodinei venim aproape de Argel și Moldovița, apoi zona Forăști-Manolea, Grănicești-Satu Mare”, a spus Gheorghe Flutur.