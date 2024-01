Echipa de fotbal Foresta Suceava se pare că va rămâne doar istorie. Neplătiți de aproape trei luni, șapte jucători de bază, plus antrenorul principal Florin Croitoru și-au reziliat în aceste zile contractele cu gruparea din Areni.

Este vorba de portarul și căpitanul echipei, Toma Niga, fundașii Vlad Cimbru și Karime Makongo, mijlocașii Marian Ilie, Izougu Samson și Adrian Corniciuc și de atacantul Odoh Chika.

“Galben-verzii” au rămas în acest moment cu 14 jucători sub contract, majoritatea juniori.

Foresta Suceava a ajuns să acumuleze datorii în valoare totală de 1,7 milioane de lei către angajați, furnizori și Fisc, după ce a primit mai puțin de jumătate din bugetul de 3 milioane de lei alocat de Primărie în 2023.

În aceste condiții, în 15 ianuarie, conducerea Forestei Suceava a depus la Tribunalul Suceava o cerere de emitere a unei ordonanțe de plată prin care Primăria Municipiului Suceava să fie obligată să achite și restul de 1,6 milioane de lei din bugetul pe anul trecut. Primul termen de judecată este 12 februarie 2024.

Pe fondul problemelor de la Foresta, un nou club ar putea să devină „fanionul” municipiului Suceava la nivel de fotbal. Este vorba despre ACSM Cetatea 1932 Suceava.