Ziua Unirii Principatelor Române a fost sărbătorită astăzi și în municipiul Suceava de către Centrul Militar Județean în colaborare cu Primăria Sucevei. Evenimentul a avut loc la bustul lui Al. Ioan Cuza din Parcul de lângă Palatul Administrativ și a debutat cu un ceremonial religios. Au vorbit despre însemnătatea acestei zile primarul Ion Lungu și vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă. După discursuri a urmat depuneri de jerbe și coroane de flori la bustul domnitorului Cuza de către instituții publice, partide politice consacrate, asociații dar și de către partidulețe care scot capul odată la patru ani la astfel de evenimente și defilarea celor patru plutoane de militari. Evenimentul s-a încheiat cu Hora Unirii toți cei prezenți prinzându-se în horă la îndemnul primarului Ion Lungu. La ceremonie au fost prezenți printre alții deputatul PNL de Suceava, Ioan Bălan, prefectul Alexandru Moldovan și subprefecții Florin Sinescu și Cristi Șologon, administratorul public al județului, Irina Vasilciuc dar și liderul organizației municipale Suceava a PSD, Vasile Rîmbu, candidatul pentru Primăria Sucevei care apare în premieră la un eveniment public.

