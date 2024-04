Președintele Consiliului Județean Suceava Gheorghe Flutur, a declarat că în momentul de față, instituția pe care o conduce are proiecte pe fonduri europene pentru dezvoltarea județului în valoare de aproape 500 de milioane de euro. Gheorghe Flutur a spus astăzi, din fața șantierului pentru refacerea Palatului Administrativ din Suceava că în spațiul public au apărut tot felul de speculații cu privire la valoarea proiectelor pe care Consiliul Județean Suceava. El a făcut referire la afirmația de la finalul săptămânii trecute a liderului PSD, premierul Marcel Ciolacu, acesta declarând la lansarea candidaților PSD că CJ Suceava are proiecte europene în valoare de doar 650.000 de euro.

Gheorghe Flutur a precizat că în total, CJ Suceava are proiecte de aproape 500 milioane de euro. „Vreau să vă spun că numai pe Programul Operațional Regional avem câteva proiecte mari. Axa rutieră Suceava – Iași, de 63 de milioane de euro, apoi Muzeul Siret de 5,6 milioane de euro care este finalizat și care prezintă istoria evreilor din Bucovina, o lucrare excepțională. Avem și proiecte pentru grădinița specială de la Fălticeni, școala specială de la Rădăuți, toate astea în jur de 70 de milioane de euro”, a precizat Flutur. El a adăugat că și pe Programul Național de Redresare și Reziliență Consiliul Județean Suceava este campion la atragerea de fonduri europene. „Avem un proiect de 50 de milioane de euro pe ciclotursim, din care județul Suceava are cea mai mare sumă, de 26 de milioane de euro. Un alt proiect este pe microbuze electrice, care sunt licitate, de 7,3 milioane de euro, dar și anveloparea Dorecției Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului, de aproape 3 milioane de euro și proiecte pentru dotarea școlilor speciale. La Spitalul Clinic Județean Suceava avem proiecte pentru combaterea infecțiilor nosocomiale, ATI pentru bebeluși și un cabinet pentru planning familial. Sunt câteva dintre proiectele mari. La acestea se adaugă hub-ul de la bibliotecă de 2,5 milioane de euro, digitalizarea spitalului Județean Suceava, un proiect de circa un milion de euro. Avem, de asemenea, programe transfrontaliere de circa 10 milioane de euro. Și un exemplu este drumul Izvoarele Sucevei – Șipote pe Programul Operațional de Infrastructură Mare”, a arătat Gheorghe Flutur. El a mai spus că un alt proiect important care s-a finalizat este cel de la Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava, pentru securizarea acestuia, în valoare de 13 milioane de euro, prin care a fost construit un gard inteligent, un drum perimetral asfaltat, o clădire de securitate și s-au achiziționat utilaje de intervenții.

„Avem și marele proiect de apă canal din județul Suceava și am văzut că unii întreabă de această investiție. E vorba de cel mai mare proiect al județului Suceava, de 326 de milioane de euro pe apă canal. Dacă pornim de la Vicovu de Sus, Marginea, Sucevița, Mitocu Dragomirnei, Șcheia, Dolhasca, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Rădăuți, sunt doar câțiva din beneficiarii mari ai proiectului finanțat prin Programul Operațional de Infrastructură Mare. La acesta se adaugă investițiile prin programul transfrontalier pentru asistență Tehnică și aici e vorba de laboratorul din Aeroportul Ștefan cel Mare, laboratorul de control al calității alimentelor, dar și de Parcul Științific Siret de 3,6 milioane de euro, făcut cu primăria Siret și cu Universitatea Suceava. Și nu în ultimul rând avem și programul operațional sectorial pe mediu pentru continuarea proiectelor pe deșeuri, de 27 de milioane de euro. În total sunt 495 de milioane de euro. Vorbim aici de proiectele mari pe care le are Consiliul Județean Suceava. Ieri am vorbit despre proiectele de la Spitalul Clinic Județean Suceava și astăzi am vrut să vorbesc despre proiectele în implementare, unele finalizate, unele în așteptare toate acestea însemnând un șantier adevărat în tot județul. Și pe lângă proiectele primarilor, aceste investiții înseamnă dezvoltare, înseamnă șantiere, macarale, buldozere și bunăstare”, a încheiat Gheorghe Flutur.