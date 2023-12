La Sala Polivalentă de 5.000 de locuri din municipiul Suceava se lucrează în continuare a anunțat primarul Ion Lungu, care s-a aflat în aceste zile pe șantierul investiției. ”Pînă la sfârșitul lunii se va termina de turnat placa între demisol și parter, la Corpul C1”, a spus primarul.

