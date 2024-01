Comuna suceveană Ipotești își continuă dezvoltarea sub administrația liberală care-l are în frunte pe primarul Dumitru Gulei. Pentru anul care tocmai a început sunt pregătite să demareze mai multe obiective de investiții care vor conduce la creșterea calității vieții în comună. Este vorba în primul rând de o grădiniță cu program prelungit, investiție de 2 milioane de euro atrași prin Compania Națională de Investiții. ”Proiectul este aprobat și urmează să aibă loc licitația pentru desemnarea constructorului care se ține la CNI. Grădinița o facem lângă școală acolo unde vrem să amenajăm și o bază sportivă modernă poate un balon să fie totul integrat”, a spus Gulei. O altă investiție importantă care va demara în acest an este amenajarea unui parc pe o suprafață de patru hectare unde vor fi construite alei de promenadă, locuri de joacă pentru copii, pavilioane unde se vor putea desfășura diverse activități recreative inclusiv șah, zone pentru fitness. ”Parcul va fi amenajat lângă biserică. Va fi o lucrare frumoasă cu multe elemente de petrecere a timpului liber. Cel mai mult o să se bucure copiii și părinții pentru că parcurile de joacă pe care le avem în comună sunt în soare și e incomod. Nu este umbră deloc. Acesta pe care îl facem este în mijlocul pădurii”, a spus primarul. El a menționat că pentru această investiție Primăria va angaja un credit de la o bancă în sumă de 5 milioane de lei bani cu care va fi amenajat și iazul din comună. Tot în 2024 va demara și modernizarea iluminatului public investiție de 2,2 milioane de lei care se va face cu bani de la Administrația Fondului de Mediu. ”Lucrările trebuie să înceapă cât de curând. Noi am eliberat încă de anul trecut autorizația de construire. Va fi un sistem de iluminat inteligent cu telegestiune”, a explicat primarul de Ipotești. El subliniat că în acest an vor fi finalizate lucrările de modernizare și extindere a Căminului cultural unde va fi amenajată și o bibliotecă modernă dar și asfaltarea unor drumuri prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” lucrări de aproape 2 milioane de euro. ”Mai avem de terminat niște drumuri la Tișăuți finanțate din bugetul local. Totodată, avem depus proiect la CNI pentru asfaltarea a 10 drumuri private pe care le-a preluat Primăria din cartierele noi ale comunei. Mai avem proiectul de apă și canalizare de 5 milioane de euro, cel mai mare din comună. Vreau să duc canalizarea până la stația de epurare a Sucevei. Amenajăm de asemenea o stație de încărcare rapidă pentru autobuzele electrice care vort deservi transportul metropolitan”, a explicat Dumitru Gulei care a mai adăugat: ”Vrem să facem din Ipotești cea mai frumoasă comună din județ”.