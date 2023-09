Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a susținut o declarație politică în care a evidențiat faptul că județul Suceava se dezvoltă pentru că politicienii responsabili știu că cetățenii au nevoie de proiecte și de dezvoltare. Ioan Balan a spus că în județul Suceava, PNL și PSD s-au aflat mereu într-o competiție politică puternică bazată pe proiectele și soluții de dezvoltare de care județul are nevoie. „Este meritul președintelui Gheorghe Flutur că, la Suceava, a reușit să aducă la aceeași masă oameni responsabili care își doresc lucruri identice: infrastructură modernă de transporturi care să lege Bucovina de București, rețea sanitară la standarde europene, modernizări de unități de învățământ și dotări corespunzătoare, conectarea gospodăriilor la apă, canalizare sau la gaze naturale, pentru încălzire pe timp de iarnă”, a declarat deputatul liberal sucevean, care a adăugat că „cine nu cunoaște competiția politică din Suceava și nu știe că aceasta e bazată doar pe proiecte și pe cine are cele mai bune soluții, ar fi zis că Ion Stan de la PSD nu va sta niciodată la masă cu Gheorghe Flutur sau Ioan Balan de la PNL. Însă, când vorbești despre proiecte necesare comunității, când vorbești despre faptul că orgoliile ar putea să pună în pericol șansa istorică a Sucevei de a dezvolta, atunci îți dai seama că doar politicienii responsabili renunță la orgolii politice și la confruntări sterile, căci nu asta așteaptă oamenii de la noi, și dau tot ceea ce au mai bun pentru comunitățile care au învestit încrederea lor”.

Ioan Balan a amintit că în urmă cu mai bine de o săptămână, la Suceava a avut loc o vizită a ministrului dezvoltării, Adrian Veștea, în care s-a discutat aplicat despre fiecare proiect de investiții care se derulează în județ. „Ni s-a confirmat că, grație încăpățânării productive a președintelui Gherghe Flutur, județul Suceava este campion național la proiecte de investiții aflate în implementare și ne-a dat asigurări că toate proiectele vor fi finanțate și duse până la capăt.

Am făcut toate aceste precizări pentru că, în județul Suceava, pe lângă PNL și PSD, mai sunt și alte formațiuni politice care se ocupă exclusiv de scandaluri și de dezinformarea populației, fără să poată prezenta opiniei publice niciun proiect util pentru cetățeni. Însă, cred cu putere că oamenii fac diferența între politicieni responsabili și dedicați comunității și politicienii care fac doar gălăgie”, a încheiat Ioan Balan.