Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a fost apostrofat de un enoriaș că și-a făcut poze cu un potent om de afaceri din România care a venit să se închine la moaștele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava. Enoriașul nu a dat numele dar se pare că e vorba de Gigi Becali.

”De ce ați făcut poze cu ….., iar la tinerii de la olimpiadă nu ați fost, ci l-ați trimis pe episcopul vicar? De ce ….. este susținut de Biserica Ortodoxă Română, de ce preoții nu îi spun să nu mai fie ……? Mai are ……., care este în ……. E bine să iei bani de la stat și apoi să ii donezi Bisericii Ortodoxe Române? Primește Dumnezeu „așa milostenie”?”, a întrebat enoriașul.

”Din cunoștințele mele, domnul despre care faceți vorbire a trecut să se închine la moaștele Sfântului Ioan cel Nou, având libertatea să meargă oriunde dorește. De ce am făcut fotografii cu domnia sa? Să înțeleg că nu trebuia? Sau că nu-mi era permis să fac? L-am delegat pe Preasfințitul Damaschin la întâlnirea cu olimpicii întrucât este cadru didactic atât la seminar, cât și la facultate. Sau poate ați fi dorit să participe întreg Sfântul Sinod?

Clericii îi susțin pe păcătoși, întrucât cei drepți, asemenea dumneavoastră, nu au nevoie de susținere. Atunci când cineva face o donație, din câte știu, nu este întrebat de proveniența banilor. Dacă dorește să facă milostenie, să fie primit! Nu am auzit până acum ca domnul în discuție să fi jefuit vreo bancă; știu că este om de afaceri. Până în prezent, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților nu s-a bucurat de milostivirea domniei sale, așa că, se subînțelege, nu am făcut fotografii în schimbul a ceva.

Nu știu dacă Dumnezeu primește sau nu binefacerile domniei sale, probabil că mai degrabă dumneavoastră sunteți la curent cu atitudinea lui Dumnezeu față de astfel de oameni. Dar din câte am auzit, mulți, nu puțini, din diferite categorii sociale și de felurite vârste, s-au bucurat de binefacerile acestui domn făcute în situații limită. După cum poate vă este cunoscut, Mântuitorul Hristos, în fața acuzelor aduse unei femei păcătoase, a spus: „Cel fără de păcat dintre voi să arunce cel dintâi piatra” (Ioan 8, 7), a răspuns IPS Calinic.