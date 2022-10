O doamnă din județul Suceava supărată pe modul în care IPS Calinic conduce eparhia l-a acuzat că are peste 100.000 de pretenții față de preoți și că ”există încă multă nedreptate, chiar și cu dumneavoastră ierarh la noi în zonă”. ”Am văzut recent că o persoană v-a transmis o sesizare referitoare la doamnele preotese cu salarizare de stat, din mediul rural. Conform hotărârilor Sfântului Sinod din 2014, nu este voie ca persoanele până la gradul III de rudenie să fie salarizate în cadrul aceleiași parohii. Indiferent că este clerical sau neclerical. Eu personal, cât și multe alte persoane, în decursul celor doi ani de zile de când ne sunteți ierarh, v-am transmis aceste lucruri în nenumărate rânduri, dar ați zis ba de păduri când veți primi fonduri, ba alte chestiuni ca să deviați subiectul și să îl evitați discret. La bisericile din mediul urban, cam așa arată programul din anul 2022: vizite misionare, slujbe misionare, controale la pangar, cred că au fost vreo 5 per tot anul, iar astăzi se anunță prin părintele protopop, cu amenințări, că se va face raport unde nu este curățenie etc. și că vor urma alte verificări în curând. Bisericile, ca să stea deschise, măcar dimineața, 30 zile/ lună, să știți că este o mare cheltuială din multe puncte de vedere, pe care le puteți deduce personal. În special iarna. La sate, relaxare totală. Duminica slujbe, poate în sărbători ceva, preoții stau tot pe la orașe cu diverse pretexte, că au copiii la școală, rate la apartament, bla bla bla. Aveți salariu de la stat de peste 3.000 de euro net, plus totul gratuit, iar unii oameni amărâți, cum bine vi s-a zis în sesizarea recentă, nu au banul văduvei, acei 1600 lei salarizare minimă plus garanția că vor lua o pensie la bătrânețe. Totodată, aveți 100000 de pretenții față de preoți, în special față de cei din mediul urban, dar în fața lui Dumnezeu, dacă priviți în ansamblu, există încă multă nedreptate, chiar și cu dumneavoastră ierarh la noi în zonă. Sună dur acest mesaj, nu aștept răspuns, cel puțin nu unul cu care ne-ați învățat, un răspuns pe lângă subiect, care nici nu ajută la nimic, nici nu schimbă nimic, nici nu face diferența, doar poate enervează cititorii. Sănătate.”, a scris enoriașa.

”Stimată doamnă, pentru că afirmați că am 100000 de pretenții, doresc să reiterez, chiar cu riscul de a vă accentua iritarea, că am o singură pretenție: Să fim corecți în relație cu Dumnezeu, cu Biserica și cu credincioșii. Încolo, nu sunt eu responsabil de tot ce s-a petrecut în eparhie până cu doi ani în urmă și nici de alegerea mea în scaunul chiriarhal doar de Sfântul Sinod”, a răspuns ierarhul.