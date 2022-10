Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, i-a tăiat elanul unui sucevean care vrea să-l cunune pe cel mai bun prieten al său. Mireanul i-a cerut părerea înaltului prelat arătând că nu este căsătorit iar prietenul său este catolic și viitoarea soție are 17 ani. „Am un prieten și e cel mai bun prieten pentru mine, el este catolic, vrea să se căsătorească, eu îl voi cununa, dar trebuie botezat la ortodocși și am vorbit cu un călugăr, zice că nu pot dacă nu sunt căsătorit ,dar dacă îi botez copiii, da, zice eu să fiu catolic ca el ori rămân ortodox și el catolic. Duhovnicul când i am zis, a zis doar să se hotărască, prietenul meu e din județul Vaslui. El are 21, viitoarea soție a lui are 17 ani.”, a scris enoriașul.

”Faptul că aveți un prieten, fie el și catolic, este lăudabil. Că dorește să se căsătorească, iarăși este de apreciat; evident, cu condiția că așteaptă majoratul viitoarei soții, dacă nu și-au dat deja acordul părinții în acest sens. Dacă dumneavoastră doriți să-i cununați, mai întâi trebuie să fiți dumneavoastră căsătorit și cununat la biserică. Altfel nu veți putea să le fiți naș de cununie. Copiii prietenului dumneavoastră îi veți putea boteza, desigur în ritul ortodox”, i-a răspuns IPS Calinic.