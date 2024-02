Un credincios sucevean l-a întrebat pe arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, ”de ce Înaltpreasfințitul Teodosie este singurul ierarh care săvârșește noaptea slujba acatistelor în biserică?”

”Vă rugăm să-i adresați întrebarea Înaltpreasfinției sale în cadrul emisiunii în direct „Cuvântul Ierarhului. Dialog duhovnicesc cu ascultătorii”, a răspuns IPS Calinic.