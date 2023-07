În perioada 28 – 30 iulie 2023, pe raza județului Suceava sunt organizate mai multe evenimente sociale cu prezența unui număr sporit de persoane. În plus, în această perioadă se înregistrează și valori sporite de trafic în zonele turistice, în municipiul Suceava dar și ca urmare a întoarcerii acasă a unor persoane care lucrează în străinătate.

Pentru menținerea ordinii și liniștii publice dar și în vederea prevenirii consumului de alcool și substanțe interzise la volan, pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, polițiștii au dispus măsuri sporite, fiind organizate acțiuni tip Blitz și filtre rutiere.

Totodată, în zonele de desfășurare a unor evenimente sociale, precum Muzeul Satului Bucovinean și zona Cetății de Scaun a Sucevei, polițiști de proximitate și din cadrul structurilor de prevenire sunt prezenți pentru informarea cetățenilor cu privire la măsuri de evitare a conflictelor cu violență, a furturilor din genți și buzunare și a faptelor de tâlhărie.

De asemenea, în zona locațiilor de desfășurare a evenimentelor sociale, dar și pe rutele care converg, polițiștii rutieri acționează cu aparatele DruggerDrugtest 5000, dar și cu aparate etilotest și etilometru.

Dispozitivele acționează pe perioade scurte de timp (30 – 60 minute), fiind ulterior direcționate în alte zone pentru acoperirea întregului areal.

Spre exemplu, în noaptea de sâmbătă spre duminică , în doar o oră, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Suceava au verificat în filtrele constituite 265 de autovehicule și au testat 131 de șoferi. S-au reținut 4 permise de conducere și 3 certificate de înmatriculare și s-au aplicat 14 sancțiuni contravenționale în valoare de 7.250 lei.