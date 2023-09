Octombrie este acea lună din an învăluită în arome de dovleac copt și scorțisoară, numai bune de savurat în atmosfera primitoare a căminului, prilejul perfect de a petrece seri de neuitat, în compania celor mai antrenante și misterioase producții găzduite de Film Now.

La Film Now, povești fascinante așteaptă să fie explorate, iar răsturnările de situație, experiențele trăite la limită, intrigile și suspansul se contopesc în formula ideală pentru a stârni curiozitatea și spiritul de aventură pasionaților de adrenalină și acțiune.

În premieră TV pe Film Now, duminică, 1 octombrie, de la ora 20:00, Gerard Butler interpretează rolul agentului CIA sub acoperire Tom Harris în filmul de acțiune și suspans Kandahar: Misiune mortală/ KANDAHAR (2023). După ce sabotează un reactor nuclear iranian, Harris află că a fost deconspirat și că are la dispoziție doar 30 de ore pentru a găsi o cale de scăpare pentru el și pentru colaboratorul său. Bazată pe întâmplări reale, pelicula este mai mult decât o cursă tensionată pentru supraviețuire. Este o oglindă a realităților dure și, deseori ignorate, ale conflictelor contemporane și impactului devastator asupra comunităților afectate.

Duminică, 08 octombrie, de la 20:00, Film Now te invită să te alături lui Margot Robbie, Idris Elba și John Cena în Brigada sinucigașilor: Misiune ucigașă/ THE SUICIDE SQUAD (2021). Cei mai periculoși criminali din închisorile de maximă siguranță pot deveni o armă în slujba binelui. Acesta este planul unui agent secret, hotărât să trimită un grup de indivizi care nu mai au nimic de pierdut într-o misiune sinucigașă. Deși nu sunt obișnuiți, trebuie să își unească forțele pentru a învinge o entitate extrem de puternică. Descoperă pe Film Now cum vor reacționa când își vor da seama că șansele de a scăpa cu viață sunt aproape inexistente.

Într-un Miami distopic, lovit de dezastrul climatic, în care zilele sunt atat de fierbinți încât viața se trăiește doar noaptea, Nick și Watts conduc o afacere care explorează nostalgia unor vremuri apuse: navighează în trecutul clienților pentru a-i ajuta să-și recupereze cele mai prețioase amintiri. Nick se simte atras de o clientă cu care începe o relație, dar într-o zi femeia dispare subit. Pornit pe urmele celei care ajunge să dea sens vieții sale, bărbatul descoperă secrete tulburătoare și o conspirație extrem de periculoasă. Hugh Jackman și Rebecca Ferguson interpretează rolurile principale în Reminiscențele trecutului/ REMINISCENCE (2021), vineri, 20 octombrie, de la 21:45, pe Film Now.

Inspirat de unul dintre cele mai populare jocuri de pe PlayStation, Uncharted/ UNCHARTED (2022) , în regia lui Ruben Fleischer (cunoscut pentru proiecte cinematografice precum Zombieland sau Venom), este filmul serii pe Film Now, duminică, 22 octombrie, de la ora 20:00. Producția a fost un succes încă de la lansare, cu încasări de peste 400 de milioane de dolari în box-office. Avându-i în distribuție pe Tom Holland, Mark Wahlberg și Antonio Banderas, Uncharted urmăreşte aventurile vânătorilor de comori Nathan Drake și Sully Sullivan, în căutarea averii exploratorului portughez Fernando Magellan şi pierdute în urmă cu 500 de ani de Casa Moncada. Oare vor reuși cei doi să recupereze comoara înaintea competitorilor?

Ce-ar însemna sărbătoarea de Halloween fără un film care să îți testeze limitele și să te poarte într-o atmosferă enigmatică, cu doza potrivită de suspans și momente terifiante? Pentru această seară specială, Film Now ți-a pregătit continuarea apreciatei producții postapocaliptice scrise și regizate de John Krasinski: Fără zgomot 2/ A QUIET PLACE PART II (2020). Evelyn Abbott și cei trei copii rămași în viață încearcă să scape de creaturile extratereste oarbe, dar sensibile la orice zgomot și extrem de feroce. Acestea au ucis o mare parte din populația Pământului, dar mai există supraviețuitori. Oamenii își dau seama că făpturile extraterestre nu sunt invincibile și că alte pericole mortale pândesc din întuneric. Alături de Cillian Murphy de această dată, Emily Blunt își reia rolul principal pentru un nou capitol din seria captivantă „Fără zgomot”, marți, 31 octombrie, de la ora 21:55, pe Film Now.

Multe filme îndrăgite de public și premiate de juriile unor festivaluri de renume sunt disponibile abonaților Digi TV care au pachetul Digital și aleg să își „amenajeze” acasă propriul cinematograf, activând extraopțiunea Film Now, cu doar 3 lei/ lună. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și în platforma Digi Online.

# Kandahar: Misiune mortală

KANDAHAR/ 2023

În premieră TV, duminică, 1 octombrie, la 20:00

Regia: Ric Roman Waugh

Cu: Gerard Butler, Farhad Bagheri, Tom Rhys Harries

# Brigada sinucigașilor: Misiune ucigașă

THE SUICIDE SQUAD/ 2021

Duminică, 8 octombrie, la 20:00

Regia: James Gunn

Cu: Margot Robbie, Alice Braga, Idris Elba, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Pete Davidson

# Reminiscențele trecutului

REMINISCENCE/ 2021

Vineri, 20 octombrie, la 21:45

Regia: Lisa Joy

Cu: Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton

# Uncharted

UNCHARTED/ 2022

Duminică, 22 octombrie, la 20:00

Regia: Ruben Fleischer

Cu: Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali, Antonio Banderas

# Fără zgomot 2

A QUIET PLACE PART II/ 2020

Marți, 31 octombrie, la 21:55

Regia: John Krasinski

Cu: Emily Blunt, Cillian Murphy, Djimon Hounsou, John Krasinski, Millicent Simmonds, Noah Jupe