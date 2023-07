Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat astăzi că în privinţa stării jalnice a drumurilor judeţene, deputatul PSD Gheorghe Şoldan are dreptate atunci îl critică pe Gheorghe Flutur, “oricât ar încerca cei din PNL Suceava să-l scoată basma curată pe şeful lor de partid”. “Înţelegem că dă bine la presă să pozezi în omul care face tot în judeţul Suceava, dar realitatea este una, discursurile sunt alta iar „oacaca, oacaca” cu totul altceva. Chiar eu, personal, am fost solicitat în luna iunie a acestui an de locuitorii comunelor Hănţeşti, Zamostea, Zvoriştea, Grămeşti să atrag atenţa asupra stării jalnice a drumului judeţean care le traversează şi am facut-o la momentul respectiv. La fel cum am făcut-o şi în alte intervenţii anterioare, în care atrăgeam atenţia inclusiv asupra faptului că mai există drumuri judeţene pentru care s-au primit bani tocmai din 2017 şi încă nu sunt făcute. Amintim aici doar drumurile DJ 209B Mălini-Borca sau DJ 174C Panaci – Bilbor”, a spus Stan.

El a adăugat că în cele din urmă cei din PNL Suceava trebuie să înţeleagă că A7 este începută de către ministrul PSD al Transporturilor, Sorin Grindeanu şi tot el o va finaliza pentru că asta este în fişa postului său. “De drumurile judeţene se ocupă preşedinţii de consilii judeţene, după cum de cele comunale se ocupă primarii de comune. Felul în care arată drumurile din subordinea fiecăruia, arată cât de gospodar este fiecare în parte. Punct!”, a spus Ioan Stan.

Pe de altă parte el a precizat că a văzut că cei din PNL sunt deranjaţi de faptul că obţinerea statutului de spital clinic de către Spitalul Judeţean „Sf. Ioan” a fost posibilă tot la intervenţia deputatului PSD Gheorghe Șoldan pe lângă ministrul Sănătăţii şi ministrul Educaţiei.

“Menţionăm că până la implicare sa exista doar un dosar uitat prin sertarele guvernului. Fără el, nici acum, oricât s-ar fi bătut cu pumnul în piept acel lider judeţean pnl-ist care „face totul” în judeţul acesta, spitalul nu ar fi avut acest statut. Cât despre investiţiile de milioane de euro amintite, menţionăm doar atât: acestea au fost gestionate de domnul Vasile Râmbu, care şi-a făcut o misiune la vremea respectivă din modernizarea spitalului judeţean. Şi a reuşit să o facă, fiind un manager de excepţie, un profesionist recunoscut atât la nivel naţional cât şi de toţi sucevenii, care a fost sacrificat în timpul pandemiei pentru ca un anumit „doctor” să-şi scape pielea. Motive pentru care domnul Râmbu e candidatul nostru la primăria Sucevei”, a mai declarat președintele PSD Suceava. El a făcut referire și la meritele pe care preşedintele CJ Suceava şi le asumă în privinţa promovării Bucovinei ca destinaţie turistică, precizând că și acestea “sunt alte vorbe goale”. “Dacă dorea cu adevărat să sprijine turismul în judeţul nostru, ar fi trebuit să fi făcut deja rutele ocolitoare promise cu atâta patos în campania electorală, pentru ca turiştii să nu mai facă în plin sezon câte două ore pentru a străbate o localitate. Bucovina este într-adevăr o destinaţie turistică de excepţie, dar nu din cauza CJ Suceava, ci datorită antreprenorilor suceveni şi serviciilor de calitate oferite de aceştia.

Aşa că hai să ne ocupăm fiecare de ce ştim: politicienii de politică, administratorii publici de administraţie, antreprenorii de afaceri, iar cei din industria divertismentului: de oacaca şi hore!”, a încheiat Ioan Stan.