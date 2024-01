De cele mai multe ori, cumpărarea unui apartament nou în ansambluri rezidențiale de la dezvoltatori din piața imobiliară în România are loc în momentul în care construcția se află încă în faza de proiectare și dezvoltare, iar acest lucru implică riscuri potențiale legate de întârzieri în construcție sau schimbări neașteptate în proiectul inițial. Din punct de vedere juridic, achiziționarea unei locuințe pe piața imobiliarelor în stadiul de proiectare și dezvoltare implică semnarea unui antecontract vânzare cumpărare între cumpărător și dezvoltatorii imobiliari. Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în litigii imobiliare în România care să se asigurecă acest antecontract vânzare cumpărare cuprinde clauze contractuale care reglementează responsabilitățile dezvoltatorului în ceea ce privește finalizarea construcției în conformitate cu specificațiile inițiale și oferă protecție cumpărătorului în cazul în care dezvoltatorul nu respectă termenele de livrare sau modifică proiectul inițial fără acordul lui.

În prezent, încheierea unui antecontract vânzare cumpărare cu dezvoltatorii imobiliari în România ce are ca obiect un imobilviitor situat în ansambluri rezidențiale este din ce în ce mai răspândit. În acest sens, printr-o promisiune de vânzare ambele părți se obligă să încheie, la o dată ulterioară contractul de vânzare al bunului de pe piața imobiliară, cu punerea la dispoziție a unei sume cu titlu de avans. Cu toate acestea, nu întotdeauna se ajunge la concretizarea contractului de vânzare a bunurilor de pe piața imobiliară, motiv pentru carelegislația din România preve o serie de remedii pe care promitentul-cumpărător le are la dispoziție în cazul neexecutării obligațiilor de către dezvoltatori sau a executării lor cu întârziere. Printre aceste remedii se numără, executarea silită, rezolutiunea antecontractuluisau anularea promisiunii de vânzare cu plata daunelor interese și recuperarea sumei achitate cu titlu de avans, remedii pe care un avocat specializat în litigii imobiliare în România din cadrul Societății Româneasti de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații le poate invoca cu succes în față instanțelor judecătorești din România.

Totodată, cumpărătorii trebuie să întreprindă toate demersurile pentru a află situația juridică a bunului de pe piața imobiliarelor din România și să se asigure că documentația care stă la baza construcției este completă, iar autorizația de construcție este legitimă. Printre documente identificăm extrasul de carte funciară emis de cel mult 30 de zile, certificatul de urbanism și o autorizație de construcție, astfel încât să identificăm cu ușurință locația imobilului, sarcinile care grevează dreptul de proprietate sau litigiile notate în cartea funciară. Este important ca dezvoltatorul să prezinte o autorizație de construcție validă, deoarece o construcție fără autorizație poate genera consecințe legale pentru cumpărător. Din aceste considerente, Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă cumpărătorilor să apeleze la serviciile unui avocat specializat în litigii imobiliare în România care vă poate oferi asistență juridică în verificarea documentației, interpretarea corectă a acesteia și protejarea intereselor cumpărătorului în tranzacțiile imobiliare, contribuind la evitarea unor litigiilor ulterioare.

În final, predarea imobilului reprezintă un moment important din punct de vedere juridic, întrucât cumpărătorii trebuie să facă verificări atât cu privire la viciile aparente care trebuie aduse la cunoștință vânzătorului de îndată, cât și cu privire la vicii ascunse, constatate și inspectate de persoane specializate în acest sens, precum infiltrații, materiale folosite sau finisaje de calitate slabă, sisteme de încălzire necorespunzătoare. Un avocat specializat în litigii imobiliare în România avocat specializat în litigii imobiliare în România vă poate oferi asistență juridică în procesul de cumpărare al unui imobil proaspăt construit, în acest fel, cumpărătorul putând obține înlăturarea viciilor de către vânzător sau pe cheltuiala acestuia, înlocuirea bunului vândut cu un bun de același fel, însă lipsit de vicii, reducerea corespunzătoare a preţului sau chiar rezoluţiunea vânzării pentru existența de vicii ascunse.

