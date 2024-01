Deliberativul județean întrunit astăzi în ședință de îndată a aprobat cu 31 de voturi ”pentru” și 5 ”abțineri” proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 36,829 de milioane de lei reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean pe anul 2024. Cu mici excepții toate primăriile primesc sume egale. Astfel, potrivit proiectului inițiat de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, cele cinci municipii primesc în total 6,6 milioane de lei din care Suceava-1,4 milioane de lei iar celelalte patru municipii câte 1,3 milioane de lei fiecare. Celor 11 orașe li s-au alocat în total 6,905 milioane de lei din care orașului Gura Humorului 900.000 de lei, orașului Siret 803.000 de lei iar celorlalte orașe câte 578.000 de lei fiecare. Cele 98 de comune primesc 23,324 milioane de lei însemnând câte 238.000 de lei fiecare. Banii se acordă pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală și pentru cheltuieli de funcționare care în mod justificat nu pot fi finanțate din venituri proprii și din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

Flutur: ”Primăriile sucevene ne-au cerut 1,24 de miliarde de lei de 37 ori mai mult decât putem să dăm”

Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a declarat că solicitările primăriilor sucevene s-au ridicat la suma de 1,243 de milioane de lei adică de peste 37 de ori mai mari decât suma care a putut fi repartizată. El speră ca în vară să aibă loc o rectificare bugetară pozitivă astfel încât primăriile să mai primească ceva bani. ”De-a lungul timpului au fost fel de fel de abordări ale acestor repartizări însă suma pe care un Consiliu Județean o repartizează este de la an la an mai mică. Cât am repartizat noi acum 36 de milioane de lei reprezintă 3,6% din bugetul Consiliului Județean de 1,019 miliarde de lei pe care-l aprobăm la începutul lunii februarie. Suma este mai mică decât anul trecut când am avut peste 38 de milioane de lei. Pe de altă parte, ni s-au dat sume egale la toate județele ceea ce a dezavantajat județele mari precum Suceava. Nu este corect dar așa s-a hotărât și nu vreau să comentez mai mult. Am analizat solicitările făcute de primăriile sucevene care ne-au cerut 1,24 de miliarde de lei de 37 ori mai mult decât putem să dăm. Nevoile sunt mari dar asta este situația. Fiind sumă mică de repartizat am avut o abordare cred eu corectă să fie sumele aceleași la toți. Vom rămâne alături de primari și sper ca la jumătatea anului să avem o rectificare pozitivă să mai dăm ceva dar la momentul acesta cred că este corectă această abordare”, a explicat Flutur. El a arătat că odată repartizate aceste sume primăriile pot să-și aprobe bugetele pentru acest an. ”Suntem unul din primele județe din România care dăm undă verde la aprobarea bugetelor locale”, a conchis Gheorghe Flutur.