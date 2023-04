Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat că se vor institui noi reguli privind curățenia orașului din cauza numărului crescut de mașini parcate pe străzi. El a afirmat: „Întrucât numărul mare de mașini parcate pe arterele de circulație îngreunează operațiunile de curățenie, se impune ca măcar o dată pe săptămână străzile să fie eliberate. Astfel că, în anumite zile din săptămână, pentru un interval de timp stabilit, se va interzice parcarea mașinilor pe străzi”. Viceprimarul Harșovschi a menționat că sucevenii vor fi informați din timp despre interdicții, prin intermediul asociațiilor de proprietari și al panourilor publicitare. Totodată, el a subliniat că mașinile parcate în zonele stabilite în program vor fi ridicate de polițiștii locali, iar proprietarii lor vor fi sancționați cu amenzi cuprinse între 400 și 1.000 de lei, persoanele fizice și între 500 și 2.500 de lei, persoanele juridice.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating