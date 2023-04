Mastercard intensifică eforturile de a elimina, până în 2028, utilizarea plasticului PVC nereciclat din producția asociată cardurilor de plată din rețeaua sa. Această măsură consolidează angajamentele companiei în direcția sustenabilității și lărgește accesibilitatea ofertelor de carduri mai sustenabile pentru consumatorii care preferă o alternativă de plată ce contribuie la reducerea impactului lor asupra mediului.De la 1 ianuarie 2028, toate cardurile de plată Mastercard din plastic vor fi fabricate din materiale mai sustenabile – inclusiv plastic reciclat sau de origine biologică, precum rPVC, rPET sau PLA[1] – și aprobate printr-un program de certificare, în premieră pentru o rețea de plăți. Compania își va sprijini partenerii emitenți la nivel mondial în această tranziție.

Mastercard a lansat programul de carduri sustenabile în 2018. De atunci, peste 330 de emitenți din 80 de țări s-au înscris, lucrând în parteneriat cu principalii producători de carduri pentru a facilitata tranziția a peste 168 de milioane de carduri din întreaga rețea către materiale reciclate și de origine biologică. Compania accelerează aceste eforturi, continuând să investească și în dezvoltarea de programe inovatoare, de tip digital-first, care elimină complet necesitatea cardurilor fizice.

Toate cardurile nou-emise vor fi certificate de Mastercard, fiind astfel evaluate compoziția și declarația de sustenabilitate a acestora; certificarea va fi apoi validată de un auditor terț independent. Odată ce un card a fost validat, acesta poate fi imprimat cu simbolul de Certificare Card Eco.

„Mastercard promovează și modelează preocuparea colectivă a industriei noastre pentru un viitor mai sustenabil și mai atent la mediul înconjurător”, a spus Ajay Bhalla, Președinte Cyber & Intelligence, Mastercard. „Pe măsură ce clienții noștri răspund la dorința tot mai mare a consumatorilor de a alege opțiuni mai prietenoase cu mediul, angajamentul nostru ferm este să reducem amprenta activității noastre asupra mediului – în beneficiul oamenilor, al planetei și al unei creșteri incluzive.”

Mastercard și-a definit eforturile de sustenabilitate în urmă cu mai bine de un deceniu, cu accent pe incluziunea financiară, responsabilitatea utilizării datelor și protejarea mediului înconjurător. Prin intermediul rețelei sale, compania colaborează cu parteneri pentru a introduce pe piață inovații și noi inițiative în domeniul mediului, precum Priceless Planet Coalition, Carbon Calculator și Cardul Sustenabil.

„Mastercard se angajează să promoveze acțiunile climatice și să reducă deșeurile, până la atingerea pragului de zero emisii nete și prin valorificarea rețelei și acoperirii noastre, pentru a accelera tranziția către o economie regenerativă, cu emisii reduse de carbon”, a declarat Ellen Jackowski, Chief Sustainability Officer, Mastercard.

În 2018, prin intermediul Mastercard’s Digital Security Lab, compania a lansat programul Greener Payments Partnership, în colaborare cu producătorii de carduri Gemalto, Giesecke+Devrient și IDEMIA, pentru a reduce utilizarea plasticului PVC nereciclat în fabricarea cardurilor. Băncile partenere Mastercard acoperă peste 80 de țări diferite din întreaga lume. Compania a lansat sistemul Mastercard Card Eco-Certification („CEC”) în 2021.

Opiniile băncilor partenere:

Taylan Turan, Group Head of Retail Banking and Strategy, Wealth and Personal Banking, HSBC, a declarat: „Anunțul Mastercard reprezintă un pas uriaș pentru industria de servicii financiare. Noile materiale sustenabile, precum rPVC, oferă sectorului nostru o modalitate clară pentru intensificarea eforturile de a construi un viitor mai sustenabil. La HSBC, ca parte a strategiei noastre net zero, am introdus deja carduri de plată din plastic reciclat în 28 dintre piețele în care suntem activi, la nivel global, și am integrat cerința de utilizare de materiale sustenabile pentru toate cardurile de debit, credit și comerciale în politica de guvernanță a produselor noastre; ca urmare a acestor măsuri, am eliminat 85 de tone de plastic care ar fi ajuns la groapa de gunoi. Un impact de acest nivel nu ar putea fi atins fără un parteneriat puternic; sunt atât de mândru că facem parte dintr-o mișcare care ia amploare în întreaga lume.”

Michael Battagliese, Head of Payment Solutions, Senior Vice President, Bank of the West a declarat: „Credem că este, pur și simplu, corect ca actvitatea și operațiunile de business să fie desfășurate într-un mod sustenabil. De aceea, am încheiat un parteneriat cu Mastercard pentru cardurile noastre de debit 1% For The Planet Checking Account, care sunt concepute pentru a reduce impactul generat de PVC-ul nereciclat asupra mediului. Suntem mândri că am fost printre primele bănci din SUA care a făcut parte din programul de carduri sustenabile și ne bucurăm că Mastercard și-a luat angajamentul să transforme toate cardurile de plată în direcția sustenabilității”.

Helen Bierton, Chief Banking Officer, Starling Bank, a declarat: „Această inițiativă este un pas binevenit în călătoria către un viitor sustenabil. Fiind una dintre primele bănci care elimină PVC-ul nereciclat din cardurile de debit, știm cât de important este acest aspect pentru clienții noștri. Iar acest lucru poate fi realizat doar prin parteneriate puternice și sprijinirea eforturilor depuse de Mastercard pentru extinderea programului către întreaga sa rețea.”

Crearea unui viitor mai sustenabil

Pentru a adresa criza climatică globală, va fi nevoie de implicarea noastră, a tuturor. Contribuția Mastercard poate fi maximizată prin activarea rețelei globale, care asigură crearea unei acțiuni colective. Prin intermediul rețelei, colaborăm cu parteneri pentru a aduce pe piață inovații și noi inițiative de mediu, precum Priceless Planet Coalition, Carbon Calculator și Programul de Carduri Sustenabile. De asemenea, ne unim forțele cu sectorul public, privat și social pentru a stimula următoarea generație de inovații în domeniul climatic. Sustainability Innovation Lab reprezintă un centru de cercetare și dezvoltare pentru produse digitale sustenabile și platformă de co-creare, alături de parteneri.

Despre Mastercard

Mastercard, www.mastercard.ro, este o companie de tehnologie în industria globală de plăți. Misiunea noastră este să generăm și să dezvoltăm o economie digitală atotcuprinzătoare, care să ofere tranzacții sigure, simple, inteligente și accesibile, în beneficiul tuturor, de pretutindeni. Prin transfer de date sigur și prin rețele impenetrabile, prin parteneriate și cu pasiune, inovațiile și soluțiile noastre le permit persoanelor fizice, instituțiilor financiare, guvernelor și companiilor să își atingă potențialul maxim. Conexiunile noastre acoperă peste 210 țări și teritorii, astfel încât construim o lume sustenabilă care le oferă tuturor accesul la posibilități de neprețuit.

[1] rPVC, rPET sau PLA sunt exemple de materiale plastice alternative, care sunt cel mai frecvent utilizate în ambalaje, materiale de construcție și sticle reciclate.