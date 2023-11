În perioada 09-11.11.2023 s-au desfășurat două evenimente sportive mult așteptate: Campionatul Național Individual de Lupte și decernarea Cupelor României de Seniori.

În prezența sutelor de spectatori, tineri, părinți, antrenori și sponsori s-au aliniat la competiții peste 400 de sportivi din toată România. Evenimentele sportive s-au desfășurat în eleganta Sală Sportivă Polivalentă „Ladislau Simon” din orașul Târgu Mureș.

Au fost prezente la aceste evenimente sportive și șefi ai Federației Române de Lupte:

1. Răzvan Pîrcălabu (Președinte FRL), dl. Alin Grigore (Secretar General FRL), 2. Alexandru Ballai (Vicepreședinte FRL), dl. Marian Berbec (Director Tehnic FRL), 3. Marius Cimpoeru (Arbitru Delegat 1s), dl. Vasile Andrei (Președinte Comisia Tehnică FRL).

Cum era de așteptat, Clubul Sportiv CSS-LPS Suceava, (un lider în sportul luptelor, condus de antrenori experimentați și sufletiști) s-a remarcat și de acestă dată, la nivel national performanțele a doi sportivi ambițioși:

Iosif Zlotar, primul luptător sucevean la categoria Juniori U 17 a urcat pe podium. După o serie de meciuri grele, după ce s-a concentrat constant, fiind îndrumat permanent de antrenorul său Andei Bolohan, Iosif Zlotan a obținut medalia de bronz a Campionatului Național Individual de Lupte 2023. Această medalie se adaugă palmaresului său sportiv.

Alin Capră, al doilea sportiv sucevean la categoria Seniori a obținut un remarcabil loc cinci. El s-a luptat în finala mică pentru medalia de bronz, cu un adversar mai bine cotat de la Clubul Sportiv Rapid București. Suntem siguri că Alin Capră își va lua revanșa la următorul campionat național.

La categoria de 60 kg lupte greco-romane a participat și suceveanul Teodor Horătău, antrenat de Andrei Bolohan care aparține sufletește de Clubul Sportiv CSS-LPS Suceava, cu toate că acum luptă la CS Metrorex București.

Teodor Horătău , după o accidentare la genunchi suferită înainte de competiție cu cinci zile, s-a prezentat la turneu, pentru a obține un loc pe podium. Teodor Horătău este un adevărat luptător. Nu s-a lăsat descurajat de accidentarea sa și a reușit să se ridice și să obțină un rezultat impresionant, unde a obținut locul doi la Cupa României de Seniori. El a mers înainte cu capul sus și a demonstrate că nimic nu îl poate opri.

Teodor Horătău a participat și la mai multe turnee (având următorul palmares):

Campionatul European din Franța, august 2016 Junior, la categoria, 55 kg;

Campionatul European din Finlanda, august 2017 Junior, la categoria, 60 kg;

Campionatul European din Polonia, aprilie 2021, Senior, la categoria 55 kg;

Campionatul European din Italia, iunie 2022, Senior, la categoria 60 kg;

Este de la sine înțeles că aceste rezultate meritorii au fost obținute prin eforturi susținute de mai multe „echipe” de personalități ce trebuie menționate.

Conducerii CSS- LPS și CSM Suceava;

Antrenorului Andrei Bolohan;

Doctorului Edgar Schachter;

Restaurantelor Melody și Ceaunul Bunicii;

Sponsorilor Ciprian Tabarcea, domnului G, domnului Dan;

Foștilor luptători suceveni Oniu C., Onuț D., Vali Stănuț , Andronic G.,

Buliga Dan, Amarculesei Bogdan.

Felicitări tuturor celor implicați: sportivi , părinți, familii, profesori și colegi !

A consemnat

Iuliana Maria Bușoi.