În prag de an nou, Mihai Trăistariu face un bilanț al anului trecut și spune că a avut 4 concerte tot anul față de 2019 când a avut 158 de spectacole. De Crăciun va avea 3 concerte iar de Revelion va cânta în 6 locuri la Sinaia și Predeal, notează click.ro.

Click!: Care au fost cele mai frumoase sărbători de iarnă pentru tine?

Cele mai frumoase sărbători de iarnă au fost în copilărie, când eram sărac, când nu aveam niciun ban, când eram sărac lipit, când credeam că așa-i la toți copiii în casă și cred că așa era. Acuma am situații mai bune da nu mai am aceeași fericire, atunci fugeam la săniuș, fugeam cu copiii la colindat… veneam cu bani acasă. Ascundeam din ei, le dădeam părinților ca să-mi cumpere rechizite…

Dar au fost niște vremuri care au rămas în mintea mea ca într-un film frumos. Așa ca într-o poveste. Și când am licăriri, și amintiri, îmi zic, ce frumos era pe pârtie. Mergeam pe pârtie cu sacul sau cu sania, cu copiii pe gheață, cum mă dădeam sau cum spărgeam gheața. Totul mi s-a părut superb în copilărie. Bineînțeles că și acum lucrurile sunt dar de altă factură, dar la fel de frumoase. Dar fiecare cu vremea lui și chiar dacă anii au trecut și vremurile acestea au farmecul lor. Numai că anii din copilărie sunt ca într-o poveste. Și când se derulează în mintea mea zici că e un film frumos, premiat de Oscar.

Cum ți-a mers anul acesta? Un bilanț? Cânți pe undeva de Revelion?

Da, anul ăsta am concerte, în sfârșit. O să fac bilanțul mai încolo și o să vezi că am avut patru concerte tot anul, ceea ce este catastrofal. În 2019 am avut 152 de concerte și în 2020 nimic și 2021 doar patru. Dar au sunat pentru Crăciun și de Revelion și acum sunt pe 23 la Deva la Târgul de Crăciun, pe 24 la Slobozia la Târgul de Crăciun și pe 25 la Sinaia la un resort, iar de Revelion sunt la Predeal și la Sinaia, am 6 concerte, tot așa la resorturi mai sofisticate, seara, noaptea. Au apărut niște evenimente, dar în sfârșit parcă mai începe câte ceva… Mi-e groază că nu trăiesc din banii din cântat. Eu trăiam din muzică.

