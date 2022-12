Decembrie e o lună grea pentru Mihai Trăistariu (42 ani). Artistul are de achitat multe facturi și nu știe cu ce va rămâne la sfârșitului anului din cât produce la evenimente și concerte pentru că are foarte multe cheltuieli. Mai precis, Trăistariu trebuie să scoată bani pentru a plăti toate facturile pentru cele 7 apartamente pe care le deține, pentru școala de muzică pe care o are, dar și pentru cei 4 angajați ai săi, scrie click.ro.

„Am 7 apartamente și am la toate gazul, lumina, internetul, cablul, apa, gunoiu, întreținerea. Mai am și o școală de muzică unde, la fel, îmi vin facturi pentru gaz, internet, apă, tot așa, gunoiul. De aici pleacă toate facturile mele, de la proprietățile mele. Și mai am și contribuțiile pentru că mai am patru salariați și atunci trebuie să le plătesc pensii, CAS, CASS, și toată ziua stau la cozi să plătesc tot ce trebuie sau mai fac plăti online, dar mai stau și la coadă. Și sunt în total 36 de facturi pe lună!”, a declarat, pentru Click!, Mihai Trăistariu.

