Ministrul educației, Ligia Deca, a participat, astăzi la lucrările Universității de vară „Merito” care se desfășoară în orașul Vicovu de Sus. „Am avut onoarea să cunosc, astăzi, profesori care mi-au arătat ce înseamnă să-ți iubești cu adevărat profesia și să te dedici copiilor. M-am bucurat că am fost invitată să particip la activitățile din cadrul Universității de vară MERITO și să le vorbesc profesorilor care ne inspiră în fiecare zi”, a spus Ligia Deca. Ea a arătat că la Universitatea de vară, organizată în Bucovina, participă profesori din marile orașe ale țării, dar și din Republica Moldova. „Aceștia vor urma un program de formare ce are o temă generală ancorată în actualitatea în care trăiesc elevii noștri: Profesorul reflexiv, activ și autonom. Comunități de învățare. Sunt convinsă că programul organizat la Bucovina va aduce un plus de cunoștințe profesorilor, care le vor folosi în activitatea de la clasă. Le-am transmis cadrelor didactice prezente la Casa de Cultură din Vicovu de Sus că au tot respectul meu pentru munca pe care o depun și că, atât timp cât voi fi ministru, voi fi partenerul lor. Le mulțumesc pentru invitație și pentru momentele de neuitat pe care mi le-au oferit. Vreau să îi mulțumesc și președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, pentru sprijinul acordat la această vizită”, a spus Ligia Deca.