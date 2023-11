Comuna Cornu Luncii și-a cinstit veteranii și eroii de război în cadrul unui eveniment emoționant care a avut loc astăzi, în satul Păiseni, la monumentul eroului poet slt. (pm) Ioan Grosaru. Evenimentul a fost organizat de Primăria Cornu Luncii, împreună cu Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități, cu prilejul zilei Veteranilor Militari. Alături de primarul din Cornu Luncii, Gheorghe Fron au fost prezenți numeroși locuitori din această comună, subprefecților Florin Sinescu și Cristian Șologon, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Vasile Tofan, senatorul Gheorghiță Mîndruță, precum și numeroase cadre militare active și în rezervă. Programul activităților a început cu acordarea onorului militar, după care a urmat intonarea Imnului Național.

Gheorghe Fron: „Astăzi ne arătăm recunoștința față de eroii și veteranii din teatrele de operațiuni, care au luptat pentru pacea mondială”

A urmat apoi cuvântul primarului Gheorghe Fron, care a declarat că această zi oferă ocazia de a arăta recunoștința față de eroii și veteranii din teatrele de operațiuni, care au luptat pentru pacea mondială. „Este o zi de sărbătoare dar și de comemorare pentru militarii participanți la misiunile din teatrele de operațiuni externe executate de Armata României. Ziua de 11 noiembrie are și semnificații istorice internaționale, ca ziua în care primul război mondial s-a încheiat, este ziua armistițiului semnat de forțele aliate cu Germania, la ora 11, în cea de-a 11 zi a celei de-a 11 luni a anului 1918. Asemenea bravilor veterani ai celui de-al doilea război mondial, veteranii militari din teatrele de operațiuni au contribuit la scrierea istoriei acestei țări, la consolidarea profilului internațional al României”, a transmis Gheorghe Fron. În cuvântul său, primarul din Cornu Luncii l-a omagiat și pe eroul poet Ioan Grosaru. „Ne aflăm la monumentul eroilor satului Păiseni și monumentul eroului poet slt. pm Ioan Grosaru, care acum 16 ani participa la misiunea “Irak Freedom”, în cadrul batalionului 32 „Mircea” din Timișoara, cunoscut ca „scorpionii galbeni”, dislocat în baza militară de la Tallil. Pe 21 septembrie 2007 era în misiune de patrulare într-un blindat în care se aflau șase „scorpioni galbeni”. Tabul a călcat pe un dispozitiv artizanal și a luat foc. Ioan Grosaru s-ar fi putut salva pentru că era primul lângă turelă, dar a preferat să-i ajute să iasă mai întâi pe cei cinci colegi ai săi, care aveau copii acasă. El nu a mai apucat să iasă pentru că tabul a explodat. Cinste și onoare memoriei lui! Dumnezeu să-l odihnească în împărăția lui!”, a transmis Gheorghe Fron.

Comuna Cornu Luncii are încă patru cetățeni de onoare, cadre militare în rezervă și active

După prezentarea semnificației evenimentului, a urmat serviciul religios oficiat de preoții din comuna Cornu Luncii. Apoi, primarul Gheorghe Fron a înmânat diplomele pentru patru Cetățeni de Onoare ai comunei Cornu Luncii, cadre mediale în rezervă și active. Gheorghe Fron a subliniat faptul că este pentru prima dată când comuna Cornu Luncii are doi cetățeni de onoare soț și soție. Este vorba despre generalul de brigadă în rezervă, dr. Marius Dumitru Crăciun, doctor în științe militare și informații, fost comandant al serviciului de operații speciale al armatei române și comandant al batalionului 64 parașutiști. În cuvântul său după primirea titlului de cetățean de onoare, generalul de brigadă în rezervă Marius Dumitru Crăciun, care este născut la Fălticeni, a spus că este extrem de onorat să primească această distincție. „Sunt extrem de onorat de gestul comunității din Cornu Luncii, de gestul domnului primar și de aprecierea pe care nu știu dacă o merit. Probabil sunt și alții care meritau mai multă recunoaștere din partea acestei comunități. Însă eu vă garantez că rămân același sucevean, același fălticenean cum am fost toată viața. Inima mea bate aici chiar dacă viața m-a dus în alte locuri. Sunt extrem de onorat și vreau să vă mulțumesc și cu siguranță o să ne mai revedem la cât mai multe activități împreună”, a spus Marius Dumitru Crăciun. Primarul Gheorghe Fron i-a înmânat diploma de cetățean de onoare și soției acestuia, colonelul în rezervă, dr Alexandrina Alice Crăciun, doctor în drept, ofițer specialist la Oficiul pentru Imigrări. Titlul de „Cetățean de onoare” al comunei Cornu Luncii i-a fost oferit și colonelului dr. Virgil Nicu Florescu, originar din Gura Humorului, comandantul brigăzii 18 Cercetare Supraveghere „Decebal” din Timișoara. Virgil Nicu Florescu este doctor în securitate națională și are mastere în strategie, științe militare și informații și relații internaționale. Nu în ultimul rând, aceeași distincție a fost acordată și colonelului în rezervă Mihai Piuari, care din cauza vârstei înaintate nu a putut să fie prezent la ceremonia de astăzi.

În final, Primarul Gheorghe Fron a ținut să precizeze că din comuna Cornu Luncii provin nu mai puțin de 53 de colonei și doi generali, precum și 345 de eroi.

Asociația Cultul Eroilor „Regina Maria” – filiala „Plăieșii” Suceava a acordat medalii comemorative

Tot în cadrul evenimentului de astăzi, generalul de brigadă în rezervă Ioan Burlui a oferit mai multe medalii de onoare. Printre cei care au primit aceste distincții s-au numărat primarul Gheorghe Fron, preotul pompier din Cornu Luncii Puiu Florea, căpitanul Dumitru Florea, veteran din teatrele de operațiuni, colonelul Neculai Niga și preotul Vasile Ungureanu.

Monumentele eroilor din Cornu Luncii au fost transferate unităților școlare

De precizat că în cadrul manifestărilor a fost omagiat în diverse rânduri eroului poet din Păiseni, Ioan Grosaru, iar sora acestuia, a primit o medalie de onoare din partea generalului de brigadă Ioan Burlui. Aceeași medalie i-a fost acordată și maistrului militar principal (rtr) Dumitru Davidel. Acesta din urmă a ținut să-i ofere un Tricolor primarului Gheorghe Fron, în semn de prețuire față de acesta.

Un alt moment emoționant a fost și acela în care, în mod simbolic, generalul de brigadă Ioan Burlui și primarul Gheorghe Fron le-a înmânat directorilor de școli din comuna Cornu Luncii câte un „Hrisov de danie”. Prin acest grisov, toate cele șapte monumente ale eroilor din Cornu Luncii au fost transferate către unitățile școlare din această comună, pentru ca tinerii să fie aproape, să-și cinstească eroii și să aibă grijă de aceste edificii.

Programul manifestărilor a continuat cu un moment artistic oferit de copii și tinerii din Cornu Luncii, evenimentul încheindu-se cu o paradă militară.