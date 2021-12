Click a aflat că Nicoleta Draghe a fost dată afară de la «Bravo, ai stil Celebrities!». Se pare că blonda a fost eliminată din reality show-ul de modă, la scurt timp după ce și-a îndemnat fanii să nu o mai voteze în competiție.

Surse apropiate de Nicoleta Dragne au declarat în exclusivitate pentru Click! că vedeta nu mai face parte din emisiunea «Bravo, ai stil Celebrities!». Nu se știe încă dacă Nicoleta Dragne nu a mai fost votată sau dacă s-a certat cu producătorii de la Kanal D, cert este că blonda a fost dată afară! Nicoleta Dragne a ieșit din concurs, iar în urmă cu doar o săptămână ea și-a anunțat fanii să nu o mai voteze, fără să le spună, însă, că nu mai face parte din emisiune.

«Dragilor, in primul rând vreau sa va multumesc pentru toate mesajele superbe pe care mi le trimiteti zilnic și in al 2-lea, va rog sa va rezumati doar la acest lucru cât timp voi fi in emisiune.Nu îmi doresc sa mai fiu votată, susținerea voastră aici, pentru mine este suficientă.», a scris Nicoleta Dragne pe Instagram, în urmă cu câteva zile, potrivit sursei citate.Recent, Nicoleta Dragne a fost într-un conflict deschis cu George Burcea și Viviana Sposub, după ce actorul a comparat-o pe actuala sa iubită cu fosta sa soție, Andreea Bălan, alături de care are două fetițe.

«Nicoleta Dragne a scris un mesaj dur pe Instagram la adresa lui George Burcea: Glumă, glumă, dar ce bărbat care își respectă copiii își compară actuala cu fosta în mediul public, în încercarea de a o pune sub umilință pe femeia care i-a adus pe lume două minunății? A râs de o femeie care nu făcea parte din Bravo, ai stil », a scris Nicoleta Dragne pe Instagram.

