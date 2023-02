Vești bune pentru fanii ”Survivor România” de la Pro TV căci în episodul de luni telespectatorii vor avea parte de noi concurenți. Pentru că în Republica Dominicană vor veni doi Războinici și doi Faimoși care vor întregi echipele după plecarea lui Jorge, care s-a accidentat, și a lui Andrei Neagu, scos la vot din echipa Războinicilor, notează click.ro.

Fanii emisiunii-concurs Survivor România 2023 au parte de surprize în episodul de luni, 13 februarie. Noi concurenți se vor alătură în echipele celor două găști din jungla dominicană. Faimoșii o vor primi în echipă pe Crina Abrudan, fosta prezentatoare a ştirilor sportive de la Antena 1. Vedeta tv formează un cuplu de circa 15 ani cu fostul fotbalist, Gabi Popescu, și este cunoscută drept o sportivă desăvârșită. O demonstrează și fizicul ei impecabil!

Alături de ea va intra și fiul lui Cătălin Zmarandescu, Mihai, 23 de ani, luptător de MMA. Deși sportul ar fi trebuit să-i unească, iată că de fapt cei doi nu-și vorbesc de ani de zile.

