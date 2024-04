Candidatul PSD la funcția de primar al municipiului Suceava la alegerile din 9 iunie, Vasile Rîmbu, a declarat astăzi că unul din proiectele pe care dorește să le implementeze în cartierul George Enescu este o nouă cale de acces/ieșire din zona Cartodrom spre Șcheia, mai exact spre strada Academician Vasile Grecu. ”Zona este sufocată de traficul rutier din cauza noilor construcții”, a spus Rîmbu. Acesta s-a aflat pe teren împreună cu Andrei Bacoș, un tânăr din echipa sa pentru Consiliul Local care locuiește în zonă și care se va ocupa de soluționarea problemelor cartierului George Enescu în cadrul deliberativului local.

”În zona cartodrom s-au construit vreo șase blocuri până în prezent și mai urmează unul. În 2006 sau 2008 când s-a construit primul bloc s-a promis că se va face o stradă aici care să dea în Șcheia. De pe Cartodrom să coboare în Șcheia să descongestionze traficul din George Enescu. Nu s-a mai făcut. Suntem în 2024 cartierul este sufocat de mașini se creează ambuteiaje dimineața când părinții își duc copiii la școală, când pleacă la serviciu și de aceea este esențial să facem o cale de acces de pe Cartodrom spre Șcheia. Este un proiect pe care l-am discutat cu domnul Vasile Rîmbu și este de acord să-l implementăm cât mai repede posibil”, a declarat Bacoș. ”Este una din soluțiile salvatoare ale circulației în zonă care mai poate descongestiona traficul. O să ținem foarte tare la această prioritate. Mai sunt soluții sensurile unice dar ele trebuie gândite foarte bine în așa fel încât să nu genereze un plus de disconfort. Sensurile unice trebuie gândite cu o centură sau o stradă mai largă care să scoată populația din George Enescu către oraș”, a completat Vasile Rîmbu.

Andrei Bacoș a mai ținut să sublinieze că o problemă o reprezintă și intrarea în cartodrom. ”După cum știți s-a făcut sens unic în partea de la mobilă și a rămas singura intrare aici. Prima problemă ar fi că sunt două magazine care își depozitează paleții și gunoaiele. Zona aceasta trebuie eliberată urgent. Mai sunt câteva mașini care vin și parchează aici în zonă. Nu mai vorbim atunci când se aprovizionează cu marfă vin mașinile parchează aici și blochează calea de acces. Acum doi ani a fost un incendiu aici la un bloc și mașina de pompieri s-a blocat pentru că nu a avut loc să treacă de mașinile parcate aici”, a spus Andrei Bacoș. El a mai reclamat prezența unei ghene de gunoi fix lângă locul de joacă pentru copii din cartierul George Enescu ceea ce în opinia sa este inadmisibil. ” Domnule Andrei Bacoș eu rog și insist să luăm problemele bucată cu bucată și să le prioritizăm după gravitatea lor”, a conchis Rîmbu după vizita în teren.