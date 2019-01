Piața centrală din municipiul Fălticeni va fi modernizată cu bani de la bugetul local, a anunțat primarul Gheorghe Cătălin Coman. Proiectul va demara în acest an și va beneficia de o finanțare de 1,3 milioane de lei. ”Anul acesta va fi șantier în Centru la ceas. Va fi un proiect frumos. Îi asigur pe fălticeneni că va fi o piață modernă, frumoasă, cu toate calitățile necesare pentru o zonă centrală a municipiului. Vom aloca de la buget suma de 1,3 milioane de lei. Se modernizează pavajul, fântâna arteziană.Vor fi spații verzi și monitorizare video. Ne-am fi dorit să facem acolo și o parcare subterană doar că UE nu mai finanțează parcări subterane nicăieri în Europa și de la bugetul local vom reabilita doar suprafața pieței”, a spus Coman.

El a amintit și de un alt proiecte extrem de important pentru Fălticeni și anume reabilitarea extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public, un proiect de aproximativ 4 milioane de euro bani europeni unde contribuția Primăriei va fi de doar 2%. ”Au trecut două etape și așteptăm de la zi la zi să semnăm contractul de finanțare și să dăm drumul la implementarea proiectului extrem de necesar în Fălticeni pentru că sistemul de iluminat public este foarte vechi și zilnic avem probleme. Cheltuielile cu reparațile sunt mari. Va fi un sistem de iluminat public modern cu tehnologie tip led, cu stâlpi moderni, cabluri, subansable noi astfel astfel încât mult timp de acum înainte vom avem un iluminat public de calitate și fără bătăi de cap din partea noastră cei care ne ocupăm de reparații și mentenanță”, a explicat primarul de Fălticeni.