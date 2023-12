Incepand cu data de 11 decembrie 2023, actiunile Infinity Capital Investments, fond de investitii cu traditie pe piata de capital din Romania, se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul bursier INFINITY

Infinity Capital Investments a implementat in acest an o noua identitate de brand care a vizat inclusiv schimbarea numelui companiei din SIF Oltenia in Infinity Capital Investments Infinity Capital Investments (INFINITY), companie listata la Bursa de valori Bucuresti (BVB) de aproximativ un sfert de secol, se tranzactioneaza de astazi, 11 decembrie 2023, sub noul simbol INFINITY ca urmare a procesului de implementare a unei noi identitati de brand realizate de companie pe parcursul acestui an.

„Lansarea noului simbol de tranzactionare si a noii identitati vizuale a companiei noastre sunt pasi importanti pe care ii parcurgem in evolutia Infinity Capital Investments, pentru consolidarea rolului nostru ca important investitor de portofoliu din ecosistemul financiar din Romania. Istoria companiei noastre este strans legata de evolutia economiei romanesti. Am invatat in mai bine de 30 de ani sa fructificam la maxim oportunitatile din economia Romaniei si stim sa construim relatii de durata cu toti partenerii. Noul simbol ”INFINITY” nu este doar o simpla modificare a identitatii noastre bursiere, ci este si o reflectare a ambitiilor si a angajamentului nostru pentru excelenta pe termen nedefinit. Prin aceasta noua identitate, vrem sa reafirmam ca suntem deschisi la schimbare, orientati catre viitor si pregatiti sa ne adaptam la provocarile unui mediu de afaceri din ce in ce mai dinamic.”, a declarat Sorin-Iulian Cioaca, Director General si Presedinte CA Infinity Capital Investments.

„Cu o istorie de 30 de ani, dintre care 24 strans legati de prezenta la Bursa de Valori Bucuresti, Infinity Capital Investments se numara printre primele companii listate la bursa. In tot acest timp, Infinity Capital Investments, pe langa rolul sau de investitor institutional al Bursei de Valori Bucuresti, s-a dovedit a fi si un partener alaturi de care lucram pentru dezvoltarea pietei de capital. As vrea sa ma alatur celor care felicita compania pentru noul viitor pe care a decis sa il urmeze prin schimbarea identitatii de brand, care confirma din nou angajamentul companiei, aliniindu-se totodata la planurile sale de dezvoltare.”, a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti.

„Evenimentul de astazi, care marcheaza debutul actiunilor companiei Infinity Capital Investments sub noul simbol bursier, dar si sub noua identitate vizuala, reprezinta un pas inainte pentru dezvoltarea companiei, in particular, si pentru dezvoltarea pietei de capital, in general. Infinity Capital Investments are o bogata exprienta in lumea investitiilor, de mai bine de un sfert de secol si, in calitatea sa de actionar al Bursei de Valori Bucuresti si stakeholder important al pietei de capital, colaboreaza cu noi, Bursa, pentru a sustine si promova piata de capital din Romania ca principala sursa de finantare pentru dezvoltarea afacerilor romanesti. Ne dorim ca Infinity Capital Investments sa fie in continuare un jucator dinamic in piata, cu decizii de investitii cat mai bune pentru a asigura succesul companiei, dar si al bursei.”, a declarat Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti.

Despre Infinity Capital Investments

Infinity Capital Investments este incadrata conform prevederilor legale aplicabile ca Fond de Investitii Alternative (F.I.A.) de tip inchis, destinat investitorilor de retail, categoria diversificat, autoadministrat. Societatea este autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara ca administrator de fonduri de investitii alternative (A.F.I.A.) si in calitate de Fond de Investitii Alternative destinat Investitorilor de Retail (F.I.A.I.R.)

Actiunile Infinity Capital Investments se tranzactioneaza pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti din data de 1 noiembrie 1999, compania fiind printre primii emitenti ai bursei locale. Actiunile companiei au fost suspendate de la tranzactionare in sedintele bursiere de joi si vineri (7 si 8 decembrie 2023) pentru schimbarea simbolului bursier din SIF5 in INFINITY iar luni, 11 decembrie, au putut fi realizate primele tranzactii cu actiunile companiei sub simbolul INFINITY.

In cei 24 de ani de la listarea la Bursa de Valori Bucuresti, au fost tranzactionate peste 7 miliarde de actiuni ale companiei Infinity Capital Investments, cu o valoare de peste 11 miliarde de lei. La finalul sedintei de tranzactionare de miercuri, 6 decembrie, ultima zi de tranzactionare a actiunilor companiei sub vechiul simbol bursier, capitalizarea Infinity Capital Investments era de 915 milioane de lei, o valoare de 44 ori mai mare fata de capitalizarea de la debutul pe bursa. Luand in calcul si dividendele distribuite de companie in acesti ani, investitia realizata in actiunile companiei a adus un randament de 9,639% de la listare pana in prezent. Actiunile companiei sunt incluse in indicii BET-XT, BET-XT-TR, BET-XT-TRN, BET-BK si BET-FI.

Despre Bursa de Valori Bucuresti

Bursa de Valori Bucuresti (BVB), institutie fundamentala a pietei de capital, este singurul operator de piete de valori mobiliare din Romania. BVB, companie listata pe propria piata din anul 2010, face parte din Grupul BVB care cuprinde si Depozitarul Central, institutia responsabila pentru operatiunile de registru si decontare in Romania, iar in octombrie 2019 a luat fiinta contrapartea centrala CCP.RO, institutie care va prelua functia de compensare a tranzactiilor cu valori mobiliare in Romania si care va contribui la relansarea pietei de produse derivate.

BVB administreaza doua piete distincte, Piata Reglementata si Sistemul Multilateral de Tranzactionare, pe care sunt listate o varietate de instrumente financiare precum actiuni, obligatiuni, unitati de fond, certificate, produse structurate, drepturi de preferinta. La finalul lunii noiembrie, pe ambele piete ale BVB erau listate peste 370 de companii cu o capitalizare de 60 miliarde de Euro. Dinamica ultimilor ani demonstreaza ca BVB poate sustine necesarul de capital pentru antreprenori si institutii ale statului. In ultimii 5 ani au fost derulate peste 170 de runde de finantare, in valoare de peste 10.8 miliarde euro.

Eforturile BVB si ale stakeholderilor sai de modernizare si dezvoltare a pietei de capital din Romania au fost recunoscute prin promovarea la statutul de Piata Emergenta de catre furnizorul global de indici FTSE Russell in anul 2020. La finalul lunii octombrie 2023, 13 companii romanesti erau incluse in indicii FTSE Russell dedicati pietelor emergente. Mai multe informatii pe www.bvb.ro.