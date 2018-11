Primăria comunei Adâncata apelează la împrumuturi de la Trezorerie pentru a putea cofinanța și implementa proiecte cu fonduri europene. După ce în urmă cu câțiva ani a contractat un credit de 800.000 de lei pentru a cofinanța proiectul privind rețelele de canalizare, credit pentru care mai are de plătit rate până în anul 2020, acum Primăria Adâncata vrea să se împrumute cu 400.000 de lei pentru a cofinanța proiectul vizând modernizarea a 5 kilometri de drum. Așa cum a declarat primarul Viorel Cucu, proiectul se derulează prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Pleșa având ca partener comuna Hânțăști care va beneficia la rându-i de aceeași sumă de bani europeni adică 6,4 milioane de lei, pentru modernizarea a 5 kilometri de drum.

”400.000 de lei este o sumă destul de mare pentru noi dacă ținem cont că din taxe și impozite încasăm doar 650.000 de lei pe an iar proiectul suceava utilități și mediu la standarde europene ne încurcă foarte mult deoarece trebuie să plătim datoriile acumulate până acum pentru ceva ce nu o să funcționeze niciodată. Dar dacă vrem să ne dezvoltăm trebuie să apelăm la astfel de împrumuturi cu dobândă mică”, a spus Viorel Cucu.

Investiții de 10 milioane de euro în opt ani

Cu cei 5 kilometri de drum care vor fi asfaltați anul viitor Adâncata a modernizat 60% din rețeaua de drumuri din comună. ”Mai avem 20% drumuri agricole care vor fi modernizate pe măsura 1.2.5. Dacă mai prindem o finanțare pentru încă 6 kilimetri ne apropiem de 95% drumuri asfaltate. Vorbesc aici de străzile mari pentru că ulițele mici de 100-200 de metri le vom moderniza din bani de la bugetul local”, a explicat primarul. Viorel Cucu a estimat că până la finele anului 2020 comuna Adâncata va beneficia de investiții de 5 milioane de euro. ”Valoarea totală a investițiilor în cele două mandate ale mele se va ridica la circa 10 milioane de euro bani europeni. Am ajuns din urmă comune în care s-a investit foarte mult în infrastructura școlară, rutieră și în alte domenii”, a conchis Viorel Cucu.