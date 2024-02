Primăria Suceava va încheia un parteneriat cu Asociația Sindrom Down Suceava pentru a realiza în comuna proiectul ”Împreună prieteni!”. Este vorba mai exact de organizarea evenimentelor care se vor desfășura pe esplanada din centrul municipiului Suceava în data de 21 martie pentru a marca Ziua Mondială a Sindromului Down. Municipalitatea va sprijini cu suma de 25.000 de lei organizarea acestui eveniment proiectul de hotărâre inițiat de primarul Ion Lungu urmând a fi aprobat în ședința de joi, 29 februarie a Consiliului Local. Pe esplanada centrală a municipiului vor avea loc jocuri interactive, momente de muzică și dans susținute de grupuri de copii de la școlile din municipiu cât și de trupe de dansatori profesioniști, în care să fie implicați copii și tineri cu sindrom down, ca modalitate de terapie a acestora. ”Obiectivul principal al acestui proiect îl constituie sensibilizarea și conștientizarea societății cu privire la această afecțiune, crearea unui eveniment menit să aducă zâmbete pe chipurile acestor copii speciali”, a spus Lungu.