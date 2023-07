Anamaria Prodan e pe cai mari! Se pregătește să dea lovitura în cinematografie! Impresara a primit rolul principal, alături de talentatul actor Cristi Iacob, în noua comedie „Complotul bonelor”, regizată de Iura Luncașu, informează click.ro.

„Sunt fericită. Iura Luncașu a avut încredere oarbă în mine. În ziua în care m-a sunat am știut că vom face o echipă minunată împreuna. Am rolul principal in comedia «Complotul bonelor». Filmările se desfășoară la Cluj și în străinătate. Este o comedie romantică despre viața unei femei puternice, care a construit un imperiu. Cumva dacă vreți părți din viața mea. De aceea spun că mă regăsesc perfect și mă simt minunat în rolul meu. Este un film în care mă regăsesc perfect și când joc rolul acesta practic retrăiesc momente din viața mea!”, a declarat Anamaria Prodan, pentru Click!

