Răspunderea civilă delictuală în România urmăreşte în primul rând repararea unui prejudiciu produs ca urmare a săvârşirii unei fapte ilicite, dar are în acelaşi timp și scopul de a determina în conştiinţa destinatarilor legii o conduită corectă şi responsabilă. Obligația de a respecta aceste reglementări este valabilă pentru orice individ care are discernământ, iar în cazul încălcării lor, individul va fi ținut responsabil pentru repararea prejudiciului cauzat. De asemenea, în anumite cazuri prevăzute de lege, o persoană poate fi obligată printr-o acțiune răspundere civilă delictuală în România să repare prejudiciul cauzat de fapta altuia, de lucrurile sau animalele aflate sub paza sa sau de ruina edificiului. Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații vă recomandă să apelați la serviciile unui avocat specializat în litigii civile și răspundere civilă delictuală în România care vă poate oferi asistență și reprezentare juridică în instanță în vederea obținerii unei soluții favorabile într-un dosar având ca obiect răspunderea civilă delictuală în România, asigurându-se că prejudiciul este evaluat în mod corespunzător și că drepturile sunt apărate conform legii.

Pe de altă parte, în sistemul judiciar din România regăsim în mod frecvent acțiuni având ca obiect repararea prejudiciului în ceea ce privește răspunderea civilă delictuală în România. Pentru a intenta o acțiune în răspundere delictuală în România trebuie îndeplinite simultan mai multe condiții, respectiv: existenţa unei fapte ilicite, a unui prejudiciu, existenţa unei legături de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciul şi vinovăţia autorului faptei ilicite. Un avocat specializat în litigii civile și răspundere civilă delictuală în România din cadrul Societății Româneasti de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații poate evalua și stabili dacă toate aceste condiții sunt îndeplinite și poate acționa în consecință pentru a proteja drepturile și interesele clientului prin introducerea unei acțiuni în răspundere civilă delictuală în România.

Răspunderea civilă delictuală în România creează un raport obligațional între autorul faptei și victimă, unde victima este creditorul obligației de reparare a prejudiciului, iar autorul faptei este debitorul acestei obligații. Obligația de reparare apare odată cu îndeplinirea condițiilor răspunderii civile delictuale. Debitorul poate repara voluntar prejudiciul, stingându-se astfel obligația, însă, în caz contrar, printr-o acțiune în răspundere delictuală în România, creditorul poate solicita instanței de judecată să intervină pentru a decide asupra reparării prejudiciului, obligând autorul să ofere un bun similar, să repare bunul deteriorat sau să compenseze integral prejudiciul în bani, calculat în funcție de întinderea lui și data luării hotărârii. Un avocat specializat în litigii civile și răspundere civilă delictuală în România poate oferi asistență juridică pentru a identifica dacă există o bază solidă pentru o acțiune în răspundere delictuală în România și poate asista la strângerea și documentarea probelor necesare pentru a susține pretențiile într-o acțiune în răspundere civilă delictuală în România. Totodată, debitorii pot beneficia de asistența juridică și reprezentarea oferite de Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații pentru a-și apăra interesele în situații de răspundere civilă delictuală în România, inclusiv pentru a gestiona eventualele acțiuni sau procese pe rol ce pot rezultă din acestea.

