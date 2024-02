Relu Pănescu este cel de-al treilea eliminat de la Survivor All Stars și primul din echipa Războinicilor, după duelul cu Maria Lungu. Nu se aștepta să plece atât de repede din jungla dominicană mai ales că, după cum a considerat chiar el, potențialul său era imens și era foarte pregătit să reziste din toate punctele de vedere.

Click! vă prezintă impresiile la cald ale lui Relu Pănescu după eliminarea de la Survivor All Stars! Războinicul speră să țină legătură cu toți colegii lui și nu ar spune niciodată „Nu” experienței Survivor!

Te așteptai să ieși din emisiune? Ți-ar fi plăcut să reziști mai mult?

Sincer, nu mă așteptam să părăsesc atât de prematur, chiar surprinzător de repede, aventura Survivor România All Stars 2024. Totodată, mi-am dorit enorm să continui, să merg mai departe, deoarece știu că aveam un potențial imens, că eram foarte bine pregătit din punct de vedere mental, emoțional, psihic, chiar și sportiv, putând să fac față oricăror provocări, obstacole, greutăți, situații neprevăzute, oricât de dificile ar părea, iar determinarea, hotărârea și ambiția mea de a merge înainte erau la cote maxime. Cu părere de rău, pot spune că visul meu vis-a-vis de acest proiect s-a încheiat, dar acesta este farmecul acestui reality show, faptul că totul este surprinzător, neașteptat, imprevizibil.

Ce ai făcut prima dată când ai ieșit din show?

Primul lucru pe care l-am făcut după jocul eliminatoriu a fost, de fapt, o retrospectivă a ceea ce s-a petrecut propriu-zis în acel joc, am încercat să găsesc cauza care a determinat pierderea și încheierea pentru mine a acestei aventuri. De asemenea, am făcut o analiză obiectivă, pertinentă, corectă și reală față de parcursul meu până în acel moment, să privesc din alt unghi, de afară, la rece, ceea ce am făcut până atunci, ce anume am greșit, ce-aș fi putut să fac altceva.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/primetime/relu-panescu-primul-razboinic-eliminat-de-la-2337634.html