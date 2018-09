În data de 29 septembrie 2018, Assoc. Prof. Ahmet ALPTEKIN, unul dintre cei mai cunoscuţi chirurgi pediatri din Turcia, vine la Constanţa, pentru a oferi GRATUIT a doua opinie medicală copiilor din România născuţi cu malformaţii grave sau care au suferit traume în urma accidentelor.

Evenimentul de second opinion va avea loc la oficiul din Constanţa al Medical Park – bd. Mamaia nr. 231, et. 3 (interfon 033). Pacienţii se pot programa prin telefon la 0727593533, prin e-mail – office@medicalparkromania.com sau online, pe website-ul oficial.

Ce este chirurgia pediatrică?

Chirurgia pediatrică este o ramură a științei medicale care efectuează diagnosticarea și tratamentul bolilor chirurgicale congenitale și / sau dobândite referitoare la sistemele respiratorii, digestive și de excreție ale copilăriei, de la perioada nou-născutului până la maturitate (0-17 ani).

Copiii nu sunt versiuni miniaturale ale adulților, deoarece copilăria are fiziologia și bolile ei specifice. Bolile copilăriei comportă diferite proprietăți în funcție de perioadele ei. Diagnosticul și tratamentul acestor afecțiuni trebuie realizate prin examinarea dezvoltării, fiziologiei și psihologiei copilului. Bolile care necesită gestionarea chirurgicală trebuie evaluate de către chirurgii pediatrici, care definesc și aplică metodele de diagnosticare și tratament asociate problemelor conexe.

Pacienții poartă consecințele unei intervenții chirurgicale efectuate în copilărie pentru o perioadă de viață. Astfel, toate aceste intervenții trebuie efectuate de către chirurgii pediatrici foarte bine pregătit, care au învățat cele mai noi și performanțe tehnici de tratament și care sunt capabili să aplice tratamentul corect într-un timp foarte scurt.

Care sunt bolile copilăriei care necesită chirurgie?

1. Boli chirurgicale ale nou-născuților

Absența completă a esofagului, erori de dezvoltare și de relaționare cu traheea

Absența congenitală a stomacului, a duodenului, a intestinului subțire și a intestinului gros sau a obstrucției

Plasarea intestinelor din cauza absenței diafragmei și dezvoltării insuficiente a plămânilor (Hernia congenitală a diafragmei)

Absența sau îngustarea congenitală a anusului (malformații anorectice)

Prematuritatea și tratamentul chirurgical al bolilor asociate

Plasarea intestinelor în afară abdomenului din cauza absenței peretelui abdominal (Omphalocele și Gastroschisis)

2. Boli chirurgicale ale sistemului digestiv

Îngustarea esofagului, boli cauzate de substanțe inflamabile și caustice (ezofagită corosivă)

Îngustarea, obstrucția și ulcerul

Boală de reflux gastroesofagian (GER) și complicațiile acesteia

Blocarea intestinului subțire, boală polip, bolile inflamatorii ale intestinului

Apendicită

Megacolon (intestin gros mărit) cauzată de tulburările de dezvoltare ale nervilor intestinali (boală Hirschprung)

Constipaţia, fisurarea și formarea fistulei la anus

Hemoroizi și chirurgia lor în perioada pubertății

Hernia inghinală, hernia ombilicală

Chisturi, abcese și tumori ale ficatului

Absența congenitală a canalelor biliare, mărirea chistică și piatră la rinichi

Chisturi și tumori pancreatice

Bolile splenice și îndepărtarea splinei în cazul bolilor de sânge

3. Boli chirurgicale ale sistemului respirator

Boli pulmonare congenitale, chisturi

Tratamentul abcesului și emfizemului cauzat de infecțiile pulmonare

Bolile congenitale ale traheei

Corp străîn în trahee și intervenția bronhoscopică

Pneumotorax, hematom

Deformații ale peretelui toracic (piept de încălțăminte, piept de porumbel)

4. Traumatologia copiilor

Accidente rutiere

Căderi, zdrobiri și alte de traumatisme corporale generale

Sindromul de copil bătut – set de simptome, leziuni și semne specifice copilului maltratat, abuzat

Tăieturi, penetrarea abdomenului, traume toracice

5. Bolile de cancer ale copiilor și tratamentele chirurgicale

Tumori ale rinichilor

Tumorile provenite din elemente nervoase

Tumori ale țesutului moale

Tumori ale glandei limfatice

Tumori ale ficatului

Tratamentul chirurgical al tumorilor extinse către plămâni

Cancer ovarian, tumori testiculare

Tumorile altor organe

6. Tratamentul chirurgical al bolilor hormonale

Bolile glandei tiroidiene (goitre);

Boli de pancreas

Boli ale glandelor suprarenale

7. Chirurgia capului și gâtului la copii

Tumorile gâtului

Chisturile congenitale ale gâtului și ale sinusurilor

8. Arsuri

Toate tipurile de tratamente pentru copiii cu arsuri.

Diagnostic și metode de tratament în chirurgia pediatrică și urologie pediatrică

Intervenții laparoscopice

Intervenții endoscopice

Esofagoscopie, gastroscopie, duodenoscopie

Colonoscopie, rectoscopie, anoscopie

Cistoscopie, ureteroscopie

Bronchoscopy

Evaluări urodinamice, Cystometrie, Uroflowmetrie, Studii de motricitate, Manometrie esofagiană, Anomalie manometrică, pHmetrie (diagnostic GER)

Despre profesorul Ahmet Alptekin

Domnul doctor Ahmet Alptekin este specializat în chirurgie pediatrică la Facultatea de Medicină Universitară din Cerrahpasa – Istanbul, în anul 2011. A lucrat pentru Spitalul de formare şi cercetare Bakırkoy din Istanbul, în perioada 2011-2017 şi pentru Spitalul Universitar Aydin din Istanbul, începând cu anul 2017. Domnul professor Ahmet Alptekin a publicat numeroase articole ştiinţifice în reviste medicale naţionale şi internaţionale şi a participat la numeroase congrese şi simpozioane medicale din Turcia şi din străinătate. Este membru al Asociaţiei de chirurgie pediatrică din Turcia, al Asociaţiei pedagogice pediatrice de urologie şi al Asociaţiei europene de chirurgie pediatrică. De asemenea, domnul profesor este specializat in chirurgia malformatiilor nou-nascutilor, in operatiile urologice pediatrice, in chirurgia tumorilor in cazul copiilor. Dr. Ahmet foloseste ultimele tehnologii in domeniu privind chirurgia laparoscopica, chirurgie endoscopica si, de asemenea, sistoscopie, bronhoscopie etc.

Despre Grupul Internaţional de Spital Medical Park din Turcia

Grupul Internaţional de Spitale Medical Park – cel mai mare lanţ de spitale private din Turcia – s-a lansat în anul 1995, iar la ora actuală acesta deserveşte pacienţi în peste 30 de spitale situate în 17 oraşe din Turcia. În momentul de faţă este actorul principal al sectorului medical, fiind trataţi peste 70.000 pacienţi din întreaga lume. Indiferent de statul social şi economic, serviciile de acces la asistenţă medicală la standarde internaţionale sunt bazate de principiul „sănătate pentru toţi”. Medical Park monitorizează îndeaproape tehnologii de înaltă clasă şi metode terapeutice la nivel mondial. De asemenea, îşi propune să servească drept model în ştiinţă şi practici inovatoare. Grupul continuă adăugarea de noi membri, în conformitate cu principiul „este dreptul fiecărui popor de a trăi sănătos şi să aibă acces la serviciile de sănătate”. Din anul 2016, România face parte din Grupul Internaţional Medical Park.