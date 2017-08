Românca Gabriela Talabă, cea care a împlinit 22 de ani în timpul acestui turneu, pe 23 august, a avut parte de o săptămână perfectă la Academia de Tenis Herăstrău, unde s-a disputat unul dintre cele mai puternice turnee din Circuitul ITF feminin, dotat cu premii în valoare de 15.000 de dolari.

Compatrioata noastră a câștigat Cupa NetBet 2017 , după ce s-a impus în finală, în fața favoritei nr. 5, Victoria Bosio, din Argentina, în două seturi, 7-5, 6-4.

Gabriela Talabă este, de asemenea, și campioana de dublu a acestui turneu, titlu câștigat vineri, alături de coechipiera sa, Oana Simion, 6-3, 0-6, 12-10 cu Elena Bogdan/Elena-Teodora Cadar.

”Sunt puțin obosită, a fost o săptămână grea, toate meciurile au fost de aproape trei ore, dar mă simt foarte fericită. Este primul meu titlu, am mai jucat două finale și nu am reușit să câștig. Este un important pas înainte, știu ce trebuie să îmbunătățesc, și cred că o să fie din ce în ce mai bine”, a spus, după festivitatea de premiere, Gabriela Talabă, care recunoaște că circuitul de turnee ITF organizat de Federația Română de Tenis este de mare ajutor tenisului românesc: ”Este foarte important pentru noi. Practic, de la turneele astea pleci, îți deschid drumul și astfel poți să mergi la turneele cu premii mai mari, cu mai multe puncte. Aceasta este șansa noastră de a face saltul spre marea performanță”.

”A fost un turneu bun pentru noi, mă bucur că a fost câștigat de o româncă, o felicit pe Gabriela și sper să mai câștige și alte turnee, acum că tot a spart gheața. Mulțumesc încă o dată sposnorilor și partenerilor noștri, celor de la NetBet Enterprises Ltd, Aaylex- CocoRico, Aston – Gree Aer Condiționat, Asset Portofolio Servicing și Chimtitan, pentru că, fără ajutorul lor, aceste turnee nu ar exista”, a declarat, la finalul turneului, Ioan Țupa, directorul Cupei NetBet 2017.

Sponsorul principal al acestui turneu este NetBet Enterprises Ltd, iar pe lista de sponsori se mai regăsesc Aaylex- CocoRico, Aston – Gree Aer Condiționat, Asset Portofolio Servicing și Chimtitan.