După ce starul Pete Davidson, actualul iubit al lui Kim Kardashian, s-a plâns că filmele durează prea mult, Netflix a făcut o modificare importantă, care va fi pe placul a actorului, dar care va afecta pe toată lumea, inclusiv pe români, potrivit click.ro.

Platforma Neflix a introdus o nouă categorie de filme care se potrivesc definiției lui Davidson de ,,film scurt”, adică o peliculă care nu durează mai mult de o oră și 40 de minute. Printre producții se numără, franciza Scary Movie, comedia „Zoolander” și drama „Stand By Me”, printre alte opțiuni.

În pledoaria sa pentru ,,filme scurte”, Davidson a criticat durata de rulare a unor filme precum „The Batman”, care a durat aproape trei ore, la fel ca recent nominalizatul pentru cel mai bun film „Drive My Car”. „Spider-Man: No Way Home” a durat aproape două ore și jumătate, la fel ca și remake-ul din 2021 a filmului „West Side Story”, notează CNN.

