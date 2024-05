Consilierul PSD al municipiului Suceava, Dan Ioan Cușnir, care se află în echipa candidatului social democrat la funcția de primar al Sucevei, Vasile Rîmbu, a criticat administrația liberală a orașului care nu a reușit în 20 de ani să modernizeze străzile de pământ sau cele pietruite. El a exemplificat cu strada pe care locuiește, strada Traian Țăranu. ”Locuiesc pe strada Traian Țăranu din anul 2002. Dacă cineva îmi spunea acum 22 de ani că peste 22 de ani această stradă va arăta tot așa de rău, va rămâne tot de pământ nu l-aș fi crezut. Dar dacă aceasta ar fi fost singura sau printre singurele străzi de pământ din anul 2024 din Suceava am fi putut accepta. Poate că trebuie să fie într-un oraș și străzi de pământ sau pietruite. Din 326 de străzi cât are Suceava din care 28 ce-i drept sunt străzi private 163 de străzi sunt de pământ sau pietruite. 163. Dacă în cei 20 de ani de administrație Lungu-Harșovschi ai Sucevei s-ar fi asfaltat 8 străzi pe an, 8 străzi de pământ pe an dacă ar fi făcut în acei 20 de ani Suceava nu mai avea străzi de pământ. Vă rog mult să vă gândiți la un singur lucru. Strada de pământ nu reprezintă doar un disconfort pentru șoferi și pentru pietoni, strada de pământ înseamnă praf. Praful așa cum se depune pe balustrade, pe geamuri, praful se depune și în plămânii noștri. Strada de pământ înseamnă o calitate scăzută a vieții, strada de pământ înseamnă o viață mai scurtă. Nu putem rezolva problemele unui oraș cu aceeași oameni care au creat acele probleme. Pentru a rezolva problemele Sucevei trebuie să facem Suceava bine”, a transmis Dan Ioan Cușnir.