Pe Sora Magdalena, sau pe numele ei real Maria-Magdalena Chihaia, o știm de la iUmor, unde a reușit să lase fără cuvinte atât juriul, cât și publicul cu numerele sale de umor excentrice.

Reporterii Click! au dorit să afle mai multe de la actrița care a a avut cel mai scandalos număr din istoria show-ului de televiziune, așadar au discutat cu aceasta despre carieră, compromisuri, actorii și actrițele din România, dar și despre scandalul hărțuirilor sexuale din industria de teatru și film.

Click!: Ce nu știe publicul despre Sora Magdalena? Dar despre Maria-Magdalena Chihaia?

Sora Magdalena: Ea a apărut în urma faptului că eu sunt de confesiune romano-catolică și, pentru că o perioadă destul de lungă, eu am cântat în corul bisericii catolice şi am cunoscut multe surori. Am învățat multe de la ele, iar acest personaj nu ca să jignească în vreun fel măicuțele catolice, așa cum unii m-au condamnat, ci pentru a aduce un pic de umor și să arate că sunt și ele niște femei, poate care și-ar fi dorit să aibă mai multă libertate.

Despre mine nu se cunoaște faptul că am reprezentat tineretul studențesc catolic la Roma, că am ținut discurs în fața cardinarilor. Aveam foarte mari emoții, trebuia să vorbersc în engleză și mi-am învățat discursul încă de acasă. Erau foarte mulți cardinali, exact ca în filme, iar eu trebuia să vorbesc despre România și ce au tinerii catolici de gând să organizeze, dar a fost minunat.

Pe mine m-a ajutat mult să fiu atât de apropiată de comunitatea catolică, pentru că pentru prima dată eu am jucat o piesă de teatru în cadrul bisericii catolice. Am jucat rolul Evei, iar când am văzut publicul fericit și am auzit aplauzele, am simțit că vreau să mă fac actriță.

Cum te vede lumea acum, după două numere controversate avute la iUmor? Ai simțit vreodată că ai fost judecată greșit de cei din jur?

Unii încă mă înjură. Pot spune că, după numărul de la iUmor, am descoperit mulți credincioși în România, unii chiar m-au amenințat cu moartea. Există și latura cealaltă în care oamenii înțeleg ce înseamnă parodia, comedia. Ceea ce am zis în acel număr era realitatea spusă cu umor. Așadar lumea mă vede ori ca pe o persoana non grata, ori ca pe o actriță talentată și curajoasă. Sincer prefer a doua variantă, deoarece Sora Magdalena face parte din mine. Cine știe? Poate într-o altă viață am fost măicuță.

