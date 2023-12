Se pare că anul 2023 a fost unul destul de „valoros” pentru numeroși artiști de talie internațională. Vocea le-a adus faima, iar odată cu faima, au venit şi sumele imense de bani. Click! prezintă cei mai bogaţi zece cântăreţi din lume în 2023.

10.Beyonce

Descrisă ca fiind cea mai bună cântăreață a generației sale, Beyonce ocupă locul 10 în clasamentul celor mai bogați cântăreți în anul 2023, la nivel global. Cu 79 de nominalizări la diferite premii muzicale importante, dintre care 28 de trofee adjudecate, printre care Grammy sau Billboard, ceea ce reprezintă un record, celebra artistă are o avere impresionantă de 540 de milioane de dolari, în creștere cu 90 de milioane față de cât avea în 2022.

9. Madonna

Următoarea în top este Madonna. Supranumită „Regina muzicii pop”, câștigătoare a 7 premii Grammy, cât și nominalizată la alte 817 premii în cariera sa, dintre care 430 de premii primite, cântăreața înregistrează o avere de 580 de milioane de dolari, în creștere cu 5 milioane față de anul trecut. De-a lungul carierei sale îndelungate, ea a câștigat 1.2 miliarde de dolari numai din turnee, ceea ce o face artista solo cu cele mai mari încasări din toate timpurile.

8. Paul David Hewson

Pe locul 8 se află Paul David Hewson, cunoscut publicului ca Bono (U2). Împreună cu trupa care l-a făcut celebru, artistul a reușit să vândă peste 170 de milioane de albume la nivel global și are, la ora actuală, o avere de 730 de milioane de dolari. Trupa U2 a primit 22 de premii Grammy, a fost inclus în „Rock And Roll Hall Of Fame”, a vândut peste 170 de milioane de albume și a cântat în 28 de turnee.

Sursa foto: Facebook

