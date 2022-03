O adevărată tragedie s-a produs în această noapte în județul Constanța, acolo unde o aeronavă MiG 21 LanceR și un elicopter militar, ambele din dotarea Armatei Române, s-au prăbușit. Cinci militari, aflați în elicopteri, și-au pierdut viața. Ministerul Apărării a anunțat că o aeronavă MiG 21 LanceR din dotarea Bazei 86 Aeriene, care executa o misiune de patrulare aeriană deasupra Dobrogei, a pierdut legătura radio cu turnul de control, iar astăzi, la ora 20.03, a dispărut de pe radar, într-o zonă cuprinsă între localitățile Cogealac si Gura Dobrogei. Aeronava decolase de pe Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, în jurul orei 19.50. „Au fost declanșate de urgență operațiunile de căutare-salvare. Un elicopter IAR-330 Puma a decolat de urgență spre zona posibilului impact, iar echipajele de intervenție ale ISU Dobrogea au pornit, de asemenea, spre această zonă”, se arată într-o informare a Ministerului Apărării.

Ulterior, la circa jumătate de oră după acest anunț, același minister transmite că elicopterul IAR 330-Puma, decolat astăzi, în jurul orei 20.21, în misiune de căutare-salvare a aeronavei Mig 21 LanceR, a pierdut legătura radio cu turnul de control și a dispărut de pe radar în jurul orei 20.44. Pilotul raportase condiții de vreme nefavorabilă și primise ordin să se întoarcă la bază. Ultima poziție cunoscută a elicopterului, care avea la bord un echipaj format din cinci militari, este zona localității Gura Dobrogei, la aproximativ 11 km de aerodrom.

Din informațiile existente până în momentul de față toți cei cinci militari din elicopter au murit în urma prăbușirii acestuia. Nu se cunosc încă informații despre starea pilotului avionului.