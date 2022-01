Un transport de lemn ilegal în volum de 12,82 mc a fost depistat de polițiștii din Gălănești ca fiind efectuat de un TIR pe raza comunei Straja. Polițiștii au interceptat TIR-ul pe centura Rădăuțiului însă în acel moment transporta 22 mc de material lemos cu acte. Ei primiseră informația că transportul anterior a fost ilegal fapt care s-a confirmat după cercetări. Polițiștii au confiscat lemnul, mașina de 50.000 de euro și au întocmit și dosar penal.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating