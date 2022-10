Sigur stii ca daca incepe sa toarca atunci cand o mangai, pisica ta este multumita si se simte bine, dar lucrurile sunt mai complexe decat par la prima vedere. Torsul felinelor reprezinta o forma complexa de comunicare si poate exprima mesaj diferite, fiind un subiect controversat, iar povestea incepe cu o intrebare:

Cum torc pisicile?

Torsul este o vibratie produsa de muschii din laringele pisicii. Pe masura ce se misca, acesti muschi dilata si contracta glota, acea parte a laringelui care se afla in jurul corzilor vocale. Cand pisica inspira si expira, aerul vibreaza producand torsul, iar pisica face acest lucru in mod controlat cand este fericita, dar si in alte momente.

Torsul este o modalitate prin care pisica incearca sa comunice cu tine si, daca il vei intelege, veti avea o legatura mai armonioasa si mai stransa.

Cand torc pisicile?

Pisicile torc cand sunt mangaiate de o persoana pe care o agreeaza, dar fac acest lucru si cand sunt singure, cand dorm si chiar si cand li se apropie sfarsitul. Amploarea torsului variaza, fiind diferita de la o pisica la alta. Unele pisici par sa toarca mai tare si mai des, in vreme ce altele faca acest lucru mai discret si mai rar.

Desi torsul pisicii exprima cel mai des multumirea, sunt si situatii in care poate fi insotit de nervozitate, frica sau stres. Daca la inceput se credea ca torsul este doar o forma de comunicare, acum se stie ca are si proprietati curative si de calmare.

Pisicile incep sa toarca la numai cateva zile de viata pentru a o ajuta pe mama sa le gaseasca si sa le hraneasca. Acest obicei se pastreaza uneori si la maturitate si poate fi observat la pisicutele care torc pentru a-si anunta stapanul ca este ora lor de masa. Unele pisici torc zgomotos cand investigheaza medii noi, cand au fost suprinse facand un lucru nepermis sau cand au trecut prin episoade stresante.

Tipuri de tors

Daca ai o pisicuta, sigur ai observat ca toarce in moduri diferite si ca torsul ei poate fi discret sau puternic. Pisica toarce discret cand se simte bine si este multumita, cand se ingrijeste sau acorda ingrijire unei alte pisicute si toarce pe o frecventa mai mare cand simte nevoia sa se izoleze si sa se simta in siguranta.

In salbaticie, feline torc cand se ingrijesc reciproc si poate fi o forma de impartasire a resurselor. Se crede ca vibratiile rezultate din tors au capacitatea de a regenera celulele si sunt o modalitate de vindecare si calmare dupa un stres fizic sau emotional.

Torsul are proprietati curative pentru pisici si oameni

Vibratiile torsului oscileaza intre 20 si 150 Hz si pot stimula cresterea oaselor care se intaresc datorita presiunii la care sunt supuse. Torsul pe o frecventa intre 25 si 100 Hz corespunde cu frecventele de vindecare din medicina umana. Oasele raspund la frecvente cuprinse intre 25 si 50 Hz, iar pielea si tesuturile moi la frecvente de cca 100 Hz.

De aceea, cand motaie, pisicile torc si par multumite. De fapt, acesta este un proces de autovindecare. Deoarece aleg deseori sa se menajeze pentru a nu se rani si prefera sa doarma mai mult decat sa fie active, au nevoie de tors pentru a-si mentine oasele si tesuturile in stare cat mai buna.

Frecventele pe care pisicile torc pentru a se autovindeca sunt benefice si pentru oameni. Mangaierea unei pisici amelioreaza stresul si are efect calmant iar vibratia torsului acesteia reduce cu pana la o treime riscul de accidente vasculare cerebrale si de boli de inima.