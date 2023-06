Miercuri, 28 iunie 2023, Excelența Sa Reuven AZAR, Ambasadorul Israelului în România, a efectuat o vizită oficială la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), unde s-a întâlnit cu prof. univ. dr. Tudorel TOADER – Rectorul UAIC. La întâlnire a participat și prof. univ. dr. Daniela COJOCARU – Prorector pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare.

Pe parcursul discuțiilor s-a evidențiat buna colaborare pe care Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași o are cu instituțiile de învățământ superior din Israel, demarată în anul 2000, prin acordul încheiat cu Yozmot College Center for Interdisciplinary Studies, din Tel Aviv. În prezent, UAIC are încheiate 14 acorduri cu universități din Israel.

În perioada 2010 – 2023, studenții, profesorii și cercetătorii UAIC au efectuat 135 de vizite la universități și alte organizații academice din Israel. Între 2015 și 2023, 102 studenți, cadre didactice sau angajați ai instituțiilor partenere din Israel au efectuat mobilități academice la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în cadrul programului Erasmus. Cercetătorii UAIC au elaborat 466 de lucrări științifice în comun cu parteneri din Israel, în perioada 2010-2023 (conform Web of Science).

În cadrul întâlnirii, prof. univ. dr. Tudorel TOADER a afirmat deschiderea UAIC pentru noi colaborări cu instituții de învățământ superior din Israel, dar și pentru dezvoltarea celor existente. E.S. Reuven AZAR și-a exprimat întreaga disponibilitate pentru a consolida cooperarea între instituțiile academice din Israel și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, precum și pentru identificarea de noi oportunități de colaborare.