Un preot sucevean a fost reclamat de o enoriașă la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, că nu a fost mulțumit de banii pe care i-a primit la slujba de parastas la trei ani de la moartea soțului și că a cerut ulterior să fie achitată contravaloarea curentului electric consumat în cele două ore cât a durat pomana. „Azi, 26 noiembrie, copilul meu a făcut praznic și panahidă pentru tatăl decedat acum trei ani… Preotul nu a fost mulțumit de banii pe care i-a plătit pentru panahidă. După ce s-a terminat praznicul, i-a transmis băiatului meu printr-o enoriașă că trebuie să plătesc curentul electric care s-a consumat în cele două ore cât a durat pomana. Aș vrea să știu care este părerea sfinției voastre… Este o taxă anume pentru o panahidă? Care sunt regulile în aceste situații? Poate persoana respectivă își rupe de la gură pentru a putea face aceste obiceiuri străvechi în memoria persoanei pierdute și preotul caută să-i scoată cât mai mult din buzunar. Nu cred că e corect. Doamne, ajută și vă mulțumesc pentru un eventual răspuns.”, a spus femeia.

”Vă rugăm să ne spuneți parohia și numele preotului, ca să vă putem da un răspuns pertinent”, i-a transmis IPS Calinic.