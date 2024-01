Un teolog sucevean devoalează ”manevrele” prin care sunt ocupate posturile de preoți în județ și îl întreabă pe arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, dacă are vreo șansă în aceste condiții sau să se reorienteze? ”……. este numele meu și am studiat Teologia, iubesc Biserica şi Ortodoxia. A apărut la sfârşitul anului trecut un reportaj ……, care arată din păcate modul de ocupare a unor parohii din Biserica Ortodoxă prin anumite practici ……… Din fericire în eparhia noastră aceste lucruri au început să se regleze, dar sunt și multe jocuri de culise. Spre exemplu o modalitate de ocupare a unui post de preot la o biserică, prin artificii asemănătoare situației expuse de …… este următoarea: În apropierea vacantării unui post, preotul paroh solicită Centrului Eparhial, înalta binecuvântare, pentru aducerea unui preot nou în parohie ca îmbisericit. După ce preotul paroh sau preotul coslujitor, după caz, se pensionează, sau i se vacantează un post, preotul îmbisericit (pregătit) este numit pe unul din posturile vacante și postul este ocupat de persoana dorită. Veţi accepta astfel de practici? Sunt multe situaţii pregătite în acest sens, preotul îmbisericit își păstrează calitatea, iar postul vacant se scoate la concurs pentru un candidat care ar vrea să participe, sau preotul îmbisericit ocupă locul vacantat, asemenea situaţiei expuse mai sus? Agreaţi situaţii particulare, oameni sau preoţi pentru anumite posturi sau orice teolog are o şansă la un post ocupat prin concurs? Un teolog simplu cu o situaţie financiară modestă ca a mea are vreo şansă sau să mă reorientez? Se vor organiza examene de Capacitate Preoțească şi pentru accederea în posturile vacante? Binecuvântaţi!”, a scris teologoul.

”Legat de reportajele celor ostili Bisericii, personal nu mă pronunț. Rânduiala Bisericii statornicită prin Statut și hotărâri sinodale trebuie respectată cu sfințenie, iar în cazuri speciale dreptul de devoluțiune îl are chiriarhul. Cât despre preoții care au fost hirotoniți onorific, dacă împlinesc condițiile de ocupare a unui post se înscriu la concurs. Așa cum am spus și altădată, la Suceava aranjamentele nu funcționează. An binecuvântat!”, a răspuns IPS Calinic.