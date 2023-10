Ediția 2023 a Festivalului Internațional ”Ciprian Porumbescu” de la Suceava din perioada 16-19 octombrie, desfășurată într-un context cu totul aparte, fiind Anul Ciprian Porumbescu, a fost un real succes și ne dorim să creștem, an de an. Afirmația aparține vicepreședintelui Consiliului Județean, Niculai Barbă, la finalul festivalului peste care a căzut cortina în ropote de aplauze. ”Ne-am descurcat foarte bine în condițiile în care susținerea financiară a venit doar din partea Consiliului județean Suceava. În organizarea festivalului, unic în țară, am folosit „rețeta” de succes a celor mai importante festivaluri din lume: juriul format din personalități de renume mondial, premii mari și susținerea publicului”, a spus Barbă.

Festivalul,a spus Niculai Barbă, a fost și un bun prilej de promovare a valorilor și talentelor locale. ”În programul festivalului am avut un recital al Cvartetului „Ciprian Porumbescu”, înființat în acest an în cadrul Centrului Cultural „Bucovina”, iar Gala, un eveniment de excepție, a adus pe scenă pe marele tenor Teodor Ilincăi și soprana Paula Iancic, cu Daniel Jinga la pupitrul Orchestrei Operei Naționale Române din Iași. Aici au mai primit ropote de aplauze pentru evoluția lor alți doi suceveni, Daniel Paicu și Bogdan Constantin”, a subliniat vicepreședintele CJ Suceava. El a precizat că au început deja pregătirile pentru ediția de anul viitor. ”Pentru început avem în analiză opiniile membrilor juriului, ale concurenților și spectatorilor, inclusiv cele din mediul online cu privire la ce a fost în acest an”, a menționat Barbă.

El a ținut să aducă o serie de mulțumiri. ”Mulțumim membrilor juriului, personalități de renume mondial. Mulțumim colaboratorilor, partenerilor media și voluntarilor. Mulțumiri deosebite publicului sucevean. Ne vedem obligați să venim în viitor și cu alte evenimente de asemenea amploare și rezonanță”, a încheiat Niculai Barbă.

Festivalul Internațional „Ciprian Porumbescu”, 16 – 19 octombrie 2023, Suceava

JURIUL

Gabriel Croitoru – prof. univ. dr. la Universitatea Națională de Muzică București, violonist – concertist, prim violonist al „Cvartetului Transilvan”, președintele juriului;

Remus Azoiței – profesor de vioară la Royal Academy of Music Londra, prim violonist al Cvartetului „Ad Libitum”, membru juriu;

Șerban Mereuță – director adjunct-artistic al Filarmonicii „Moldova” din Iași, vioara a II-a a Cvartetului „Ad Libitum”, membru juriu;

Doru Albu – prof. univ. dr. Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, membru juriu, clarinet, muzică de cameră;

Mircea Neamț – prof. univ. dr. Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj, membru juriu;

Adrian Pop – prof. univ. dr. Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, compozitor, membru juriu;

Viorel Munteanu – prof. univ. dr. Universitatea Națională de Muzică „George Enescu” din Iași, membru juriu.

PREMIILE

În urma evaluării evoluțiilor artistice ale formațiilor camerale înscrise în cadrul competiției, precum și a lucrărilor înscrise în cadrul secțiunii de compoziție, juriul a stabilit acordarea premiilor astfel:

I. CONCURSUL INTERNAȚIONAL AL MUZICII DE CAMERĂ „CIPRIAN PORUMBESCU”

TROFEUL FESTIVALULUI: CVARTETUL PROMUSICA ACADEMICA – IAȘI;

PREMIUL SPECIAL „CIPRIAN PORUMBESCU”: CVARTETUL VIRTUOSO – IAȘI;

PREMIUL I: TRIO DYNAMIC – BUCUREȘTI;

PREMIUL II: CVARTETUL DE COARTE AL U.N.A.G.E. – IAȘI;

PREMIUL III: TRIO ADAMAV – BUCUREȘTI;

MENȚIUNE: QUANTUM BRASS – CLUJ-NAPOCA.

II. CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE COMPOZIȚIE „CIPRIAN PORUMBESCU”:

PREMIUL I: CHELĂRESCU ALIN-CONSTANTIN;

PREMIUL III: PINTILIE PAUL-CONSTANTIN.