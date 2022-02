O tânără suceveancă cere arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, să o îndrume în legătură cu relația de iubire pe care o are cu nepotul unchiului ei cu care vrea să se căsătorească. ”Am nevoie de îndrumare privind următoarea situație. Sunt împreună cu nepotul soției fratelui mamei mele. Familia mea nu este întru totul de acord cu această relație, așa că am discutat cu diverși preoți privind legătura dintre noi, însă nu am putut primi un răspuns clar dacă este bine să continuăm sau nu. Unii spun că este o problemă, iar alții că este păcat să distrugi iubirea unor tineri. Am vrea să știm și dacă ar putea fi oficializată căsătoria. Sper ca Înaltpreasfinția Voastră să ne lumineze în acest caz”, a scris fata.

”Este un caz de cuscrie de tipul II, grad VI. Nefiind amestec ilicit de nume, este posibilă căsătoria”, i-a răspuns IPS Calinic.