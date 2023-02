Maria Lungu (28 de ani) a fost una dintre cele mai controversate concurente de la “Survivor România” 2023, asta pentru că tânăra din Republica Moldova are un caracter destul de vulcanic, lucru care a reușit să atragă multe antipatii din partea colegilor din echipa “Războinicilor”, dar și a publicului care a votat-o să plece acasă. Unul dintre cele mai aprige conflicte pe care le-a avut în show a fost cel cu Kamara. Contactată de Click!, blondina se pare că nu l-a iertat nici acum pe cântăreț.

„Kamara este un dezastru emoțional, aș zice eu, un haos emoțional, mai bine spus, pentru că omul nu își poate controla emoțiile, acțiunile. În momentul când este foarte agitat nu mai știe de el. La Survivor efectiv visezi mâncare, de dimineața până seara. Plus că atunci când dormi și te trezești cu vânătăi pe corp de la scândurile de acolo, când plouă și dormi în baltă și este frig ți se schimbă toată starea. Sunt niște situații în care ești pus și poate să iasă dracii din tine fără să vrei. În acea competiție nu ai putea fi fals. Este genul de emisiune care cât de mult ai încerca tu să falsezi o să iasă la un moment dat adevărata ta față. Nu mai am ce să spun nimic despre Kamara, pentru că nu sunt în postură să vorbesc despre el, atât timp cât am fost și eu foarte vocală la rândul meu, numai că el deja o duce în extreme.”, a declarat Maria Lungu pentru Click!.

