În satul Băișești din comuna Cornu Luncii a fost inaugurată în prima zi a noului an școlar cea mai modernă școală din județul Suceava și poate una dintre cele mai moderne din țară. Este vorba de Școala Gimnazială care grație unui proiect cu fonduri europene atrase de Primăria Cornu Luncii condusă de Gheorghe Fron prin Programul Operațional Regional a fost modernizată complet dar și dotată cu mobilier și echipamente IT de ultimă generație. Școala care datează din anul 1883 și-a schimbat complet fața după implementarea proiectului de creștere a eficienței energetice în valoare de 3,2 milioane de lei lucrările de o calitate de nivel înalt fiind realizate de firma SC Gavconstruct SRL Poieni Solca.

”S-au făcut lucrări de anvelopare a clădirii cu vată bazaltică de 20 cm, înlocuire a tâmplăriei cu ferestre de casă pasivă, care combină consumul mic de energie cu termoizolarea, oferind confort sporit atât vara, cât și iarna. De asemenea, s-au montat panouri fotovoltaice, pompe de căldură deservite de opt foraje la adâncime de 125 de metri, recuperatoare de căldură în fiecare încăpere şi multe altele. În urma derulării proiectului, școala îşi va asigura energia electrică şi termică în proporție de 95%”, a explicat Vasile Pohoață, directorul Școlii Gimnaziale Băișești. Unitatea de învățământ a fost dotată cu mobilier nou și echipamente IT de ultimă generație. ”Școala dispune de monitoare interactive de dimensiunile cele mai mari, duble față de cele existente în alte instituții din județ. Când le-am montat au venit cei de la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava să le vadă”, a spus primarul Gheorghe Fron.

Școala Gimnazială Băișești în care învață peste 200 de elevi a fost fondată așa cum scrie în ”Cronica școlii Băișești” pe care ne-a arătat-o directorul Pohoață ”numai prin mărinimia Ilustrei Doamne Eufrosina nob de Pantazi proprietăreasa mare din loc și prin îngrijirea părintească a administratoriului parohial domnul Dimitrie Brăilean care neobosit a lucrat pentru luminarea poporului român”. ”Eufrosina de Pantazi a fost președinta Doamnelor Bucovinene iar aici la Băișești pașoptiștii de la Iași în frunte cu Kogălniceanu au stat mai bine de două luni de zile după care au trecut granița pe aici pe la Cornu Luncii”, a completat Fron. Primarul a mai spus că în perioada următoare toate școlile din comună vor fi dotate cu mobilier și aparatură necesară unui proces de învățământ modern printr-un proiect PNRR. De asemenea, sunt așteptate două microbuze școlare electrice, pentru transportul elevilor, dar și preșcolarilor, la unitățile de învățământ de pe raza comunei.